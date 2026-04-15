Roland Garros 2026, entry list: nove italiani al via con Sinner numero uno

Sono nove gli italiani ai nastri di partenza del Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione in programma dal 24 maggio al 7 giugno: sette nel tabellone maschile, due in quello femminile, con Jannik Sinner in cima alla lista dei rappresentanti azzurri; se lo sarà anche in senso assoluto, è qualcosa che oggi non è dato sapersi.

È comunque un dato che conferma lo stato di salute del movimento italiano, che registra ancora una volta la propria capacità di di presentarsi con continuità ed in forze ai grandi appuntamenti. A guidare la spedizione sarà appunto Jannik Sinner, tornato numero uno del mondo dopo il trionfo a Monte Carlo e chiamato ad inseguire l’unico Slam che ancora manca alla sua collezione; ne riparleremo. A Parigi disputerà il torneo per la settima volta in carriera, forte di un bilancio di 22 vittorie e 6 sconfitte, di una finale raggiunta lo scorso anno e di una semifinale disputata nel 2024.

Maschile: Sinner guida, sfida aperta al duopolio con Alcaraz

Nel tabellone maschile saranno sette gli italiani al via: oltre a Jannik Sinner, ci saranno Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini.

Sinner arriva a Parigi con un obiettivo chiaro: completare il Career Grand Slam, traguardo già centrato nel 2026 a Melbourne da Carlos Alcaraz, suo grande rivale. I due hanno dominato la scena recente, spartendosi gli ultimi nove Slam e dando vita nel 2025 alla finale più lunga della storia del torneo, vinta dallo spagnolo al quinto set dopo aver annullato tre match point.

Alle loro spalle, la lista degli inseguitori è ampia: Alexander Zverev, finalista nel 2024, e Novak Djokovic, a caccia del 25° titolo Slam in carriera. Presenti tutti i Top 10 del ranking ATP, mentre solo due giocatori entrano con ranking protetto, Zhizhen Zhang e Thanasi Kokkinakis; l’ultimo ammesso direttamente è Rinky Hijikata, numero 103 del mondo.

Femminile: Gauff difende, Swiatek insegue la storia

Nel tabellone femminile l’Italia sarà rappresentata da Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto, rispettivamente numero 8 e 41 del ranking WTA.

L’entry list comprende 100 delle prime 101 giocatrici del mondo, a conferma di un livello estremamente competitivo. La campionessa in carica è Coco Gauff, mentre la numero uno del mondo Aryna Sabalenka arriva a Parigi dopo una Sunshine Double dominante e con ambizioni dichiarate.

Tra le principali candidate c’è anche Iga Swiatek, già quattro volte campionessa a Parigi e a caccia del quinto titolo per avvicinare le leggende Chris Evert e Steffi Graf. In corsa anche altre campionesse Slam come Elena Rybakina, Naomi Osaka, Madison Keys, Emma Raducanu, Marketa Vondrousova e Sofia Kenin.

Quattro le giocatrici in tabellone con ranking protetto, mentre l’ultima ammessa direttamente è Daria Snigur, numero 101 WTA.