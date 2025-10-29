Video

Scanagatta sulla sconfitta di Alcaraz a Parigi: “Sinner può tornare numero 1 vincendo il torneo. E per esserlo a fine anno…” [VIDEO]

Il commento del direttore Ubaldo Scanagatta sulla prematura uscita di scena di Carlos Alcaraz dal 1000 francese, che riapre la questione di numero 1 di fine anno

By Redazione
2 Min Read
Carlos Alcaraz - Six Kings Slam 2025 (foto Riyadh Seasons)


La notizia della settimana tennistica finora è la clamorosa sconfitta di Carlos Alcaraz all’esordio nel 1000 di Parigi contro Norrie. Riportiamo alcuni estratti dell’analisi del direttore Scanagatta (sopra il video completo) sull’accaduto, con un focus ovviamente sulle chance per il n.1 di Sinner.

0:33: “Jannik Sinner vincendo il torneo di Parigi diventerebbe di nuovo numero 1 del mondo”.

1:52: “Perché Sinner chiuda l’anno da numero 1 dovrebbe vincere sia Parigi che le ATP Finals. Altrimenti Alcaraz dovrebbe ottenere a Torino almeno 450 punti, o vincendo tutte le partite del girone all’italiana – perché ogni vittoria vale 200 punti -, oppure arrivando in finale”.

4:57: “Bisognerà vedere Alcaraz con quali giocatori verrà sorteggiato nello stesso girone a Torino”.

5:38: “Secondo me se ad Alcaraz capitasse nel girone uno Zverev che gioca come a Vienna, sui campi veloci, il favorito sarebbe Zverev”.

7:15: “E’ incredibile che Sinner abbia la possibilità di chiudere l’anno da numero 1. Ha giocato fino ad ora 10 tornei nel 2025: con quello di Parigi saranno 11 e con le ATP Finals 12. Questo dimostra la sua straordinaria solidità e la sua incredibile continuità”.

8:37: “Sinner è più lucido e non mi dà l’idea di essere uno che sogna tanto. È uno concreto e farà di tutto per trasformare in realtà quello che per altri è invece ancora un sogno, quello di tornare numero 1”.

