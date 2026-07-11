Wimbledon junior, Pushkareva sorprende Sun nella finale più lunga della storia

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Anna Pushkareva è la nuova campionessa junior di Wimbledon. La diciassettenne russa, testa di serie numero 14 e numero 28 del ranking giovanile, ha superato la grande favorita Xinran Sun per 5-7 6-3 6-4, al termine di due ore e 23 minuti: la finale femminile junior più lunga nella storia del torneo.

Sun, numero uno del mondo junior e prossima ai sedici anni, sembrava avere preso il controllo dell’incontro quando, recuperato il primo set da 3-5, si era portata sul 7-5 2-0. Pushkareva ha però ribaltato la partita imponendosi nella lunga battaglia da fondo campo.

Nel terzo set la cinese è stata frenata da un evidente problema alla spalla destra, per il quale ha ricevuto due trattamenti medici. Nonostante le difficoltà, ha annullato quattro match point prima di arrendersi sul quinto.

«Non mi rendo ancora conto di essere la campionessa di Wimbledon, ho troppe emozioni e mi serve tempo per realizzarlo. Sembra una cosa folle», ha raccontato Pushkareva in conferenza stampa. La russa ha ammesso anche tutta la tensione vissuta nei momenti conclusivi: «Non respiravo quasi. Ho commesso un doppio fallo sul match point e dentro di me ero nervosissima, anche se da fuori forse non sembrava».

Per affrontare una finale tanto importante, Pushkareva ha cercato soprattutto di non pensare al contesto: «Il mio segreto è provare a non pensare troppo. Entrare in campo, fare il proprio lavoro e basta. Se inizi a pensare al pubblico, allo stadio o al fatto che sia una finale di Wimbledon, senti la pressione».

Per la giocatrice originaria di Vladivostok, finora vincitrice di un solo torneo junior, è il successo più importante della carriera. È inoltre la prima russa a conquistare il titolo ragazze a Wimbledon dopo Anastasia Potapova nel 2016. Un risultato inatteso anche per lei, dopo l’eliminazione al primo turno a Roehampton: «Se due settimane fa mi avessero detto che avrei vinto Wimbledon, avrei risposto: state scherzando, è una brutta battuta».

Sun chiude comunque un torneo di alto livello e una stagione già impreziosita dal successo al Trofeo Bonfiglio. La cinese occupa anche la posizione numero 620 del ranking WTA e nel 2025 aveva vinto due tornei ITF, battendo proprio Pushkareva nella finale di uno di questi.