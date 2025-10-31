Sinner diventa il settimo giocatore in attività a raggiungere i quarti in tutti i Masters 1000 e gli Slam

La vittoria negli ottavi a Parigi contro Francisco Cerundolo permette a Jannik Sinner di raggiungere un altro prestigioso traguardo: diventare il settimo giocatore in attività a raggiungere almeno i quarti di finale nei 13 tornei più importanti, i 4 tornei dello Slam e i 9 Masters 1000.
Tanto per cambiare, l’ultimo a riuscirci in ordine cronologico è stato il suo rivale di sempre: Carlos Alcaraz.
Capofila ovviamente Novak Djokovic che è l’unico ad averli vinti tutti e 13 da quando esiste il circuito ATP (1990). Più sorpredenti gli altri nomi in elenco seppur rimaniamo nell’eccellenza del tennis degli ultimi 15 anni.
Ecco l’elenco completo:
- Novak Djokovic
- Marin Cilic
- Grigor Dimitrov
- Daniil Medvedev
- Andrey Rublev
- Carlos Alcaraz
- Jannik Sinner