Sinner diventa il settimo giocatore in attività a raggiungere i quarti in tutti i Masters 1000 e gli Slam

Eguagliato Alcaraz anche in questa speciale statistica. Djokovic e Cilic i più anziani

By Luca De Gaspari
La vittoria negli ottavi a Parigi contro Francisco Cerundolo permette a Jannik Sinner di raggiungere un altro prestigioso traguardo: diventare il settimo giocatore in attività a raggiungere almeno i quarti di finale nei 13 tornei più importanti, i 4 tornei dello Slam e i 9 Masters 1000.
Tanto per cambiare, l’ultimo a riuscirci in ordine cronologico è stato il suo rivale di sempre: Carlos Alcaraz.

Capofila ovviamente Novak Djokovic che è l’unico ad averli vinti tutti e 13 da quando esiste il circuito ATP (1990). Più sorpredenti gli altri nomi in elenco seppur rimaniamo nell’eccellenza del tennis degli ultimi 15 anni.
Ecco l’elenco completo:

  • Novak Djokovic
  • Marin Cilic
  • Grigor Dimitrov
  • Daniil Medvedev
  • Andrey Rublev
  • Carlos Alcaraz
  • Jannik Sinner

