WTA Finals, Paolini: “Non è stato facile giocare bene come nel 2024, ma sono orgogliosa di me stessa”

Le WTA Finals di Riad chiuderanno la stagione 2025 di Jasmine Paolini, unica tennista qualificata all’evento conclusivo che giocherà sia in singolo che in doppio, con Sara Errani. Il suo percorso, in Arabia, si aprirà con la sfida più complicata di tutte, contro Aryna Sabalenka. “La scorsa stagione è stata davvero incredibile, straordinaria – ha commentato l’azzurra in esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport‘ – Quest’anno non è stato facile giocare bene come nel 2024, ma credo di esserci riuscita, anche se forse con meno costanza. Ho vinto a Roma, il che per un’italiana è un sogno e sono felice della mia stagione”.

Qualificarsi alle Finals di Riad non è stato affatto semplice per la campionessa azzurra, trovatasi a combattere in un triello con Elena Rybakina e Mirra Andreeva per staccare il pass per l’Arabia. Infine, è stata la russa ad essere tagliata fuori dalla lista delle 8 maestre che inseguiranno uno dei trofei più importanti dell’intera stagione. “Quando mi guardo allo specchio vedo una persona che fa il massimo – afferma Jas – che cerca di dare sempre il meglio. A volte funziona, a volte no, ma la maggior parte delle volte sono orgogliosa di me stessa”.

L’azzurra sfiderà nel Round Robin Sabalenka, Gauff e Pegula. Tre tenniste aggressive, che sul cemento indoor hanno pochi punti deboli. Nell’edizione passata, l’avventura di Paolini si fermò soltanto ai gironi, ma Jas è maturata moltissimo sotto vari aspetti, e impensierire il pericoloso trio e spingersi in semifinale non è affatto un miraggio per l’ex numero 4 del mondo.