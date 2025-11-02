Interviste Flavio Cobolli: “Tutti mi dicevano che non avrei mai realizzato il mio sogno” In un'intensa intervista-spot per il suo sponsor Haier, l'azzurro racconta come è perché ha scelto il tennis come sogno di una vita Ultimo aggiornamento: 02/11/2025 12:37 Di Luca De Gaspari Pubblicato il 02/11/2025 📣 Guarda il torneo di Parigi in streaming su NOW! Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ TAGGED:flashflavio cobolli Leave a comment Ultimi articoli Muguruza: “Felice di rivedere Paolini alle Finals, incredibile la forza mentale di Errani. Sinner una roccia” Interviste WTA 250, gli ultimi verdetti: Mboko vince a Hong Kong nella finale più lunga dell’anno, Blinkova conquista il titolo a Jiujiang WTA Becker: “Sinner mi chiese di diventare suo coach dopo Piatti…io gli consigliai Cahill” Interviste ATP Parigi, Sinner vs Auger-Aliassime: una finale dai “1000” risvolti (ore 15:00 SKY Sport Uno, LIVE su Ubitennis) ATP