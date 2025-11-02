Riske-Amritraj rompe il silenzio: “Sono scomparsa intenzionalmente. Non so se tornerò a giocare”

Sono passati più di due anni dall’ultima apparizione in campo della giocatrice statunitense Alison Riske-Amritraj, oggi trentacinquenne e madre della piccola Calen. Nel luglio del 2023, l’ex numero 18 del ranking WTA ha disputato il suo match di singolare nel glorioso torneo di Wimbledon, contro Paula Badosa. Dopo il suddetto incontro, Alison – vincitrice di 3 titoli nel circuito maggiore – è scomparsa dai radar, dedicandosi ad altre passioni. Negli ultimi giorni, la statunitense è piombata all’improvviso sul social “X” con un video-aggiornamento sulla sua vita privata e su un possibile ritorno nel mondo del tennis: “Alcune persone mi hanno chiesto se tornerò a giocare a tennis. Ho una classifica protetta, ma al momento non posso rispondere a questa domanda. Non ne sono completamente sicura. La mia ultima partita è stata a Wimbledon nel 2023 e, sfortunatamente, mio padre è venuto a mancare nel marzo dello stesso anno. Avevo bisogno di stare con la mia famiglia, di fare altre cose. Sono scomparsa intenzionalmente, se così si può dire – ha detto – Mio marito ed io ci siamo trasferiti a Charleston, nella Carolina del Sud, e abbiamo iniziato a ristrutturare la mia casa del 1850“.

Una scelta presa consapevolmente dalla statunitense, decisa ad esplorare una passione che coltivava già da parecchio tempo: “Anche quando giocavo, direi che il settore immobiliare, l’interior design e la ristrutturazione erano tutte mie passioni. Mi è piaciuto molto dedicarmi a queste attività. Ovviamente il tennis è ancora al centro della mia vita. Mi ha letteralmente dato tutto il mio mondo, quindi adoro guardare questo sport e commentarlo quando ne ho l’opportunità. Penso che più di tutte queste cose, ciò che mi è piaciuto di più è essere mamma. Calen ha quasi 16 mesi ed è la gioia della nostra vita e la cosa migliore che ci sia mai capitata”.

Riske-Amritraj, ferma da due anni, si riserva ancora una minima chance per ritornare in campo, senza far promesse. Ha ottenuto il suo primo titolo WTA nel 2014, al Tianjin Open. Mentre, il miglior risultato a livello Slam, è un quarto di finale a Wimbledon, ottenuto nel 2019.