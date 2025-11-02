WTA

WTA 250, gli ultimi verdetti: Mboko vince a Hong Kong nella finale più lunga dell’anno, Blinkova conquista il titolo a Jiujiang

Bucsa cede dopo 2h49, la giovanissima Tagger non completa una settimana da sogno

Di Luca De Gaspari
Victoria Mboko vince il secondo titolo della carriera dopo una finale rocambolesca a Hong Kong: la diciannovenne canadese batte Cristina Bucsa 7-5 6-7(9) 6-2 dopo 2h49, la finale WTA più lunga del 2025.

Mboko era avanti 7-5 3-0 e ha avuto il primo match point nel tie-break del secondo set, poi perso 9 punti a 7.

A Jiujiang (Cina) Anna Blinkova, come Mboko, porta a casa il secondo titolo in carriea nella finale contro la wild-card diciassettenne Lilli Tagger, campionessa del Roland Garros junior quest’anno. Doppio 6-3 in 1h40 per la russa.

