WTA Finals, Paolini: “Il format mi dà subito un’altra opportunità, devo alzare il livello”

È iniziata con una sconfitta l’avventura di Jasmine Paolini nel girone “Steffi Graff” alle WTA Finals, dove ha centrato per il secondo anno consecutivo la qualificazione sia in singolare che in doppio con Sara Errani. L’azzurra nulla ha potuto contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, ma, come ha sottolineato lei stessa nel post partita, il format della competizione le offre subito l’opportunità di riscattare la sconfitta. Affronterà chi uscirà perdente dal derby statunitense tra Coco Gauff e Jessica Pegula.

D: Partita difficile, però sabato hai ottenuto una bella vittoria in doppio. Come ti senti nel complesso? E come ti senti riguardo al tuo gioco?

JASMINE PAOLINI: “Penso che sia stata davvero una partita dura. Lei ha giocato un match fantastico. Ho cercato di fare del mio meglio e mi sento meglio, quindi questa è una bella notizia, vedremo. Ci ho provato, specialmente nel primo set, penso che avrei potuto fare meglio, ma lei ha giocato bene i punti importanti”.

D: Ti dà conforto, qualche rassicurazione, sapere che il formato qui è diverso, che puoi perdere la prima partita o una gara lungo il percorso e comunque vincere? Ti dà conforto sapere che hai ancora una possibilità qui?

JASMINE PAOLINI: “Sì, certo. So che ho un’altra possibilità. Devo cercare di alzare un po’ il livello la prossima partita. Ma sì, è bello avere un’altra chance, ovviamente”.

D: Posso chiederti rapidamente, la tua prossima partita sarà contro Coco oppure Pegula. Un tuo pensiero generale su entrambe le avversarie.

JASMINE PAOLINI: “Ho giocato contro entrambe in Cina, quindi sono tutte e due grandi giocatrici, molto costanti. Sarà dura. Forse guarderò qualche punto, ma vedremo. Darò il massimo e spero di giocare una buona partita”.

D: Sabato hai detto che giocando sia il doppio sia il singolare hai più possibilità di conoscere il campo e sentirti a tuo agio. Credi che questo ti abbia aiutato?

JASMINE PAOLINI: “Penso che quando sono scesa in campo, mi sentivo bene, ma Aryna… Mamma mia, la palla va davvero veloce, quindi non era facile controllare la palla e ha servito anche molto bene. Quindi quando hai la possibilità… Lei è lei, se serve un ace, è difficile prendere quel punto. Ma sì, sto cercando di prendere tutto da singolare e doppio e di alzare il livello per le prossime partite”.

D: E il pubblico? C’era molta gente che ti sosteneva. Che sensazione hai provato?

JASMINE PAOLINI: “È bello avere il pubblico e sentire il mio nome. Mi danno sempre energia, quindi spero sarà così anche nella prossima partita”.

D: Quali aspetti positivi puoi trarre dalla tua prestazione in vista dei prossimi mesi?

JASMINE PAOLINI: “Penso di aver giocato un buon primo set. Dovevo aggiustare qualcosa, cercare di fare meno errori, di servire meglio. Spero che analizzeremo la partita e cercheremo di alzare il livello per la prossima, di aggiustare qualcosa”.

D: Quali sono le difficoltà nel giocare contro una testa di serie come Aryna?

JASMINE PAOLINI: “È sempre difficile giocare contro Aryna, la palla va velocissima. Tante battute vincenti: quando magari hai la possibilità di avvicinarti nel turno di servizio, lei piazza un ace ed è difficile. Ma allo stesso tempo penso di non aver giocato così male. Avrei potuto fare meglio su alcuni punti importanti nel primo set, ma lei ha giocato una grande partita. Quindi cerco di prendere i lati positivi, di migliorare quello che non ho fatto bene per la prossima e spero di poter giocare una partita migliore”.

Come pensi di riprenderti nella prossima partita e di chiudere bene questa settimana?

JASMINE PAOLINI: “Come ho detto, parleremo con il mio team e cercheremo di migliorare, di scendere in campo con le idee chiare su cosa devo fare contro il prossimo avversario. Stanno ancora giocando, quindi non so contro chi giocherò, ma spero di riuscire a fare una buona partita”.