ATP Atene: Borges si guadagna Djokovic. Anche Korda ai quarti, in orbita Darderi

Proseguono gli incontri del nuovo ATP 250 di Atene, con una giornata dedicata al completamento dei primi turni e qualche match di ottavi di finale.

Primi turni: Avanzano Etcheverry, Hanfmann e Giron

Tomas Etcheverry, numero 60 del mondo, impiega 2 ore e 52 minuti per avere la meglio in rimonta sul qualificato Mackenzie McDonald, 110 ATP. L’argentino vince con il punteggio di 6-7(5) 7-6(3) 6-3 e avanza agli ottavi di finale, dove se la vedrà con la testa di serie numero 5 Alexandre Muller.

Avanza anche Yannick Hanfmann, 117 ATP proveniente dalle qualificazioni, che elimina in due set – 6-4 6-2 – la wild card Ivan Ivanov, 17enne bulgaro fresco vincitore dello US Open junior. Il prossimo avversario del tedesco sarà il lucky loser Vit Kopriva. Vittoria convincente per Marcos Giron, 72 del mondo, che prevale in due set, con il punteggio di 6-4 6-1 su Pedro Martinez, 95 ATP. Per lo statunitense agli ottavi di finale c’è il derby a stelle e strisce contro Brandon Nakashima, quarta forza del seeding.

Ottavi di finale: Borges sfida Djokovic ai quarti. Vittoria per Korda

In serata è arrivato il successo di Novak Djokovic all’esordio in quello che, da qualche mese, è divenuto il torneo di casa. La testa di serie numero 1 ai quarti di finale affronterà Nuno Borges, 47 ATP e sesto favorito del tabellone. Il portoghese è protagonista di una bella rimonta su Eliot Spizzirri, 96 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 in 2 ore e 8 minuti.

È già tra i migliori otto della competizione anche Sebastian Korda, 52 ATP, che batte a fatica Damir Dzumhur, 58 ATP, con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. Lo statunitense ha bisogno di ritrovare buone sensazioni in vista del 2026, dopo tutti gli infortuni di questa stagione; ai quarti di finale potrebbe essere l’avversario di Luciano Darderi, se l’azzurro dovesse passare indenne la prova Miomir Kecmanovic.