ATP Roma: Musetti cede di schianto a Ruud e ai problemi alla coscia. Lorenzo fuori dalla top 10

[23] C. Ruud b. [8] L. Musetti 6-3 6-1

Il semifinalista del 2025, deve alzare bandiera bianca agli ottavi nel 2026. Lorenzo Musetti, infatti, si è arreso a Casper Ruud agli Internazionali BNL d’Italia di Roma in 6-3 6-1 al termine di un match combattuto solamente in alcuni game. Già nel primo parziale si erano visti tanti errori del carrarino, soprattutto con il dritto, che nel secondo sono aumentati facendo il pari con il parallelo innalzamento del livello di gioco dell’ex n. 2. A mettere i bastoni tra le ruote al classe 2002, poi, ci si sono messi i problemi alla coscia che già lo avevano condizionato contro Francisco Cerundolo. Con questo risultato e con i punti persi per non aver difeso il penultimo atto, ‘Muso’ è sicuro di uscire dalla top 10.

Nel ranking live, infatti, Lorenzo Musetti si trova al n. 11 avendo perso 300 punti rispetto alla semifinale raggiunta nel 2025 e persa da Carlos Alcaraz. Questo significa che, non solo non potrà chiaramente salire, ma potrebbe anche essere superato da Andrey Rublev e Karen Khachanov. Curiosamente, inoltre, si tratta della seconda sconfitta del carrarino contro Casper Ruud agli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Nel lontano 2019, infatti, ‘Muso’ era wild card nelle qualificazioni e subì un netto 6-1 6-4.

Primo Set: Musetti impreciso con il dritto, Ruud cinico

Dopo i problemi fisici accusati nel corso del match con Francisco Cerundolo, con tanto di lacrime finali, c’era grande attesa per capire qualcosa in più sulle condizioni fisiche di Lorenzo Musetti nei primi scambi con Casper Ruud. Il carrarino, che curiosamente si dimentica di fare la foto con l’avversario – e per questo motivo viene ‘richiamato’ dal giudice di sedia Manuel Messina – prova a giocare subito profondo, rischiando qualcosa. E infatti il n. 23 del seeding, eccetto una stecca di dritto, non fatica più di tanto nel primo game al servizio. Lo stesso vale a dirsi per il classe 2002 che, oltre a partire bene con il fondamentale di inizio gioco, sfrutta la posizione in risposta – vicino ai led di fondo campo – del norvegese. Quest’ultimo, tra una smorzata precisa e una lamentela per il viavai degli spettatori ai piani alti del Centrale, torna comunque a condurre.

La vistosa fasciatura alla gamba sembra non influenzare particolarmente Lorenzo Musetti né al servizio né negli scambi da fondo campo, dove spesso è lui a portare a casa il punto (vedasi passante in corsa nel 4° game). Lo strappo, però, è ad opera di Casper Ruud. Due errori di dritto di ‘Muso’ gli regalano la prima palla break del match, poi il toscano fa tutto il resto con un letale doppio fallo: racchettata alla terra rossa del Centrale e warning immediato. Le strenue difese del n. 8 del seeding non bastano ad impensierire il figlio d’arte, che non sbaglia i tanti smash fattigli giocare dall’azzurro. Trovatosi a servire per il set, il nativo di Oslo commette due gratuiti, ma chiude senza grandi patemi in 6-3 in 36′.

Secondo Set: Musetti cede ai problemi fisici, Ruud ai quarti

Le difficoltà per Lorenzo Musetti, già palesate nella parte centrale del primo set, proseguono anche all’inizio del secondo. Il toscano incappa nuovamente in parecchi errori con il dritto – da qualsiasi punto del campo – commette un doppio fallo e prende una stecca di rovescio. E per Casper Ruud fioccano le palle break, sempre comunque annullate con il fondamentale di inizio gioco da parte di ‘Muso’. Al termine di un game infinito, alla settima occasione utile, il norvegese strappa nel punteggio con una fantastica combinazione rovescio lungolinea-smorzata precisissima. La reazione potrebbe arrivare dopo pochi minuti, quando il n. 8 del tabellone si porta sul 15-40, complici un paio di pasticci del suo avversario, ma si fa distrarre dall’incitamento di un tifoso e il nativo di Oslo, in un modo o nell’altro, scampa il pericolo (con l’ennesimo smash perfetto).

5th Rome Quarter-Final 🙌



Casper Ruud beats Musetti 6-3 6-1 to reach the last eight!#IBI26 pic.twitter.com/h6Lagdt0FX — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

Visibilmente frustrato, Lorenzo Musetti comincia ad affrettare i tempi e, inevitabilmente, sbaglia tanto: doppio fallo, rovescio affossato a rete e dritto in corridoio si uniscono al recupero fantastico di Casper Ruud sulla smorzata e contribuiscono al 3-0 con doppio break. A quel punto il carrarino chiede un medical timeout per farsi trattare la coscia dolorante e, al rientro in campo, la situazione non migliora, né in risposta né al servizio. Con la condizione fisica precaria è infatti costretto ad accorciare gli scambi e questo non paga quasi mai. Il risultato è un altro break subito e un 6-3 6-1 finale in 1h 18′ che non gli rende giustizia. Ora per il figlio d’arte, ai quarti, ci sarà il vincente di Karen Khachanov–Dino Prizmic.