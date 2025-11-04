ATP Metz, Moutet si pianta a pochi metri dal traguardo: sarà Vukic l’avversario di Berrettini

D. Altmaier b. [6] A. Rinderknech 6-4 6-4

I francesi perdoneranno ad Arthur Rinderknech questo scivolone all’ATP di Metz. Di fronte un ottimo Daniel Altmaier che lo elimina con un doppio 6-4. Dopo un primo set dominato dal tedesco, il n. 28 del mondo non ha sfruttato le sue chance di break e alla prima occasione è stato punito da Altmaier. Francese che non ha ancora recuperato dallo sforzo di Shangai e che, comunque, chiude un ottimo finale di stagione.

Per Altmaier ora la sfida con un altro francese, Hugo Gaston.

A.Vukic b. [8] C. Moutet 3-6 7-6(6) 7-6(8)

Anche Corentin Moutet non sta benissimo fisicamente dopo il tour de force degli ultimi tempi. Esce sconfitta da una gara ricca di colpi di scena contro Aleksandar Vukic che, all’improvviso, si ritrova agli ottavi dopo aver riempito i bagagli per lasciare Metz. E’ finita 3-6 7-6(6) 7-6(8) dopo due ore e 45’. Moutet è stato avanti 5-2 e due servizi a disposizione nel tie-break decisivo, ma non è riuscito a portarla a casa, malgrado avesse cancellato due match point sotto 5-6 e servizio. La stranezza di questo sport, con il francese e i tifosi locali rimasti bloccati a poche centinaia di metri dagli ottavi. Vukic ringrazia, ha fatto una gara regolare e ora sfiderà Matteo Berrettini agli ottavi di finale.

[LL] K. Jacquet b. [Q.] L. Van Assche 4-6 6-3 6-4

Sorpresa nel derby tutto francese che ha aperto il programma degli appuntamenti all’ATP di Metz. Ha vinto il tennista meno accreditato, ovvero Jacquet Kyrian che ha battuto Luca Van Assche 4-6 6-3 6-4 in due ore e 28’. Da lucky loser avanza in tabellone Jacquet: sfiderà Added agli ottavi. Gara molto equilibrata con Van Assche che domina il primo parziale e poi è costretto a fare gara da inseguimento in ogni parziale. Nel terzo set rischia di finire sotto 4-1 con doppio break ma poi fallisce il controbreak nell’ottavo game.