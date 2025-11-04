ATP

“Novak Djokovic deciderà se giocare a Torino solo a fine torneo di Atene”. Così il manager di Nole

Lunedì il presidente FITP Angelo Binaghi aveva dato per sicura la partecipazione di Novak Djokovic alle ATP Finals, ma al momento questa sicurezza non c'è, a quanto ha scritto il suo manager al direttore di Ubitennis

Novak Djokovic - Shanghai 2025 (foto X @ATPTour_ES)

A seguito delle dichiarazioni, riportate lunedì, del presidente della FITP Angelo Binaghi, secondo cui Djokovic aveva deciso di giocare a Torino, Ubaldo Scanagatta, avendo avuto feedback contrastanti da parte di colleghi serbi, ha pensato che fosse il caso di di interpellare il management di Novak Djokovic. E Mark Madden, il manager, ha risposto al direttore che gli aveva chiesto certezze sulla partecipazione di Novak Djokovic alle ATP Finals di Torino.

Questa la risposta: “Stiamo avendo settimane intense, ma questa decisione non è ancora stata presa, non è vero. Stiamo giocando Atene e Novak deciderà alla fine del torneo. I migliori saluti“.

