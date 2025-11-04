“Novak Djokovic deciderà se giocare a Torino solo a fine torneo di Atene”. Così il manager di Nole

A seguito delle dichiarazioni, riportate lunedì, del presidente della FITP Angelo Binaghi, secondo cui Djokovic aveva deciso di giocare a Torino, Ubaldo Scanagatta, avendo avuto feedback contrastanti da parte di colleghi serbi, ha pensato che fosse il caso di di interpellare il management di Novak Djokovic. E Mark Madden, il manager, ha risposto al direttore che gli aveva chiesto certezze sulla partecipazione di Novak Djokovic alle ATP Finals di Torino.

Questa la risposta: “Stiamo avendo settimane intense, ma questa decisione non è ancora stata presa, non è vero. Stiamo giocando Atene e Novak deciderà alla fine del torneo. I migliori saluti“.