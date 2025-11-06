ATP Finals, gruppo Jimmy Connors: Alcaraz con Djokovic, completano il girone Fritz e De Minaur

A guidare le operazioni di sorteggio è stato il Supervisor dell’ATP, Gerry Armstrong. Dopo il doppio, è stata la volta della compilazione casuale dei Round Robin di singolare partendo dalle seguenti fasce: Prima Fascia: Sinner e Alcaraz, Seconda Fascia: Zverev e Djokovic, Terza Fascia: Shelton e Fritz, Quarta Fascia: De Minaur e Auger-Aliassime/Musetti. In questo articolo ci occupiamo della presentazione del Gruppo intitolato a Jimmy Connors: dove a guidare ci sarà, come era già noto, Carlos Alcaraz a cui l’urna ha abbinato Nole Djokovic, Taylor Fritz e Alex De Minaur.

Precedenti e il punto interrogativo Djokovic

Alcaraz–Djokovic 4–5

Alcaraz–Fritz 4–1

Alcaraz–De Minaur 4–0

Djokovic–Fritz 11–0

Djokovic–De Minaur 3–1

Fritz–De Minaur 5–5

I confronti diretti rilasciano un responso abbastanza lampante. Ci sono due netti favoriti per qualificarsi alle semifinali di Torino: Carlos e Novak, la vera domanda adesso è ci sarà Nole Djokovic dopo che di fatto ha smentito anche il presidente Binaghi? Vedremo come si chiuderà il ‘suo’ torneo di Atene e poi potremo avere un quadro completo più affidabile. Chi rimarrà fuori tra Felix e Lorenzo forse non è poi così fuori dai giochi, anche se le tempistiche sarebbero moralmente e profondamente ingiuste. Ciò che è certo è che un’eventuale assenza del serbo rimescolerebbe totalmente gli equilibri ridando nuova linfa alle speranze di Fritz e De Minaur.

Prima del sorteggio effettivo, c’è stata l’introduzione delle istituzioni. Tra gli interventi previsti in scaletta, si sono susseguiti quello del presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, e del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi. La cerimonia ha però preso inizio con le parole del Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, successivamente la pallina è passata Binaghi che si è così espresso: “Questa edizione sarà più grande, più bella e avvincente delle precedenti e chiuderà un ciclo. In questi anni abbiamo vissuto con entusiasmo questi successi travolgenti. Le ATP Finals non sono solo una manifestazione di grande successo, ma hanno cambiato il futuro e la percezione del tennis italiano, trasformando in un orgoglio del Paese“. Finora, a pochi giorni dal via, sono già stati venduti 198.025 biglietti pari al 96,54% della capienza disponibile. Altro dato molto significativo il 18% di spettatori proveniente al di fuori del confine nazionale, corrispondente a 102 diverse nazioni.

Dopodiché è stato il turno di Gaudenzi: “Non solo ci sarà in palio il prize money più alto nella storia del tennis, ma anche per il numero 1 al mondo. Chi giocherà meglio tra Jannik e Carlos chiuderà l’anno in testa. Avremo l’opportunità e il privilegio di vivere questo grande finale di stagione. Il ranking riflette la performance di un anno intero, chiudere la stagione in vetta è l’obiettivo più difficile di questo sport“.

Nell’attesa dello scontro tra i tennisti, stasera si parte con uno show pronto a far esplodere di entusiasmo il pubblico che sarà presente al Pala Alpitour. Un concerto straordinario e imperdibile di Max Pezzali e dei Pinguini Tattici Nucleari che in occasione del Grand Opening Show delle NITTO ATP Finals 2025 canteranno per oltre un’ora sul campo che a partire da domenica ospiterà i migliori otto tennisti del mondo e le migliori otto coppie della stagione. A presentare l’evento sarà Max Giusti. Appuntamento dall’Inalpi Arena di Torino alle ore 21, per un grande spettacolo che verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Super Tennis.