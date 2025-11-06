ATP Finals, Scanagatta: “Sorteggio non favorevole per Sinner, ecco perchè” [VIDEO]

Effettuato al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino il sorteggio dei gironi delle Nitto ATP Finals 2025. Sinner è stato collocato nel Bjorn Born Group, insieme a Zverev, Shelton e uno tra Musetti e Auger Aliassime. I protagonisti del Jimmy Connors Group saranno invece Alcaraz, Djokovic, Fritz e De Minaur. A Jannik, dunque, poteva andare meglio: l’azzurro si ritrova nel raggruppamento con Zverev, l’avversario più temibile delle Finals dopo Alcaraz. Celebrato anche il sorteggio del torneo di doppio: gli italiani Bolelli e Vavassori sono nel Fleming Group con Cash-Glasspool, Granollers-Zeballos, Krawietz-Puetz. Nel John McEnroe Group ecco invece Heliovaara-Patten, Arevalo-Pavic, Salisbury-Skupski e Harrison-King.

