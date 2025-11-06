Il direttore Scanagatta a Radio Sportiva: “Sorteggio complicato per Sinner. Paolini, annata splendida”

Il nostro direttore Ubaldo Scanagatta interviene giovedì sera a Radio Sportiva mentre è in campo la sua Fiorentina (perderà 2-1 in Germania), anche se, dice, non la sta seguendo per via di un articolo in preparazione per le colonne di Ubitennis. Le domande da studio vertono sui temi tennistici più importanti in questo ultimo frammento di stagione: il sorteggio dei gironi delle ATP Finals di Torino ha posizione di rilievo e il direttore ribadisce quanto poco la fortuna abbia arriso a Jannik Sinner, che si ritrova in compagnia di Zverev e di Shelton, mentre Alcaraz gode di un raggruppamento più adatto al suo gioco, anche vedendo alcuni precedenti con tennisti come Fritz. Difficile per l’azzurro mantenere a fine anno la prima posizione anche vincendo il torneo, dal momento che al murciano basterebbero le tre vittorie nel Round Robin per prendersi il vertice.

Doveroso l’accenno poi al settore femminile: poca fortuna per Jasmine Paolini alle WTA Finals di Riad, sia in singolare che in doppio con Sara Errani, ma per la numero otto del ranking la febbre alta ha condizionato pesantemente l’impegno; così è bello sottolineare che per il secondo anno consecutivo Jas chiude tra le magnifiche otto, traguardo splendido. Chi vince il torneo? Per il direttore potrebbe riuscirci Sabalenka, che però è un po’ matta e soffre Anisimova, con cui gioca la semifinale ed è in ritardo nei confronti diretti, 6-4 per l’americana.