ATP Finals, il sorteggio. Sinner con Zverev, Shelton e il n.8: Musetti in caso di qualificazione

Riportiamo gli head to head del gruppo Bjorn Borg:
- Sinnner-Zverev 5-4
- Sinner-Shelton 7-1
- Sinner-Musetti 3-0/Auger-Aliassime 3-2
- Zverev-Shelton 4-0
- Zverev-Musetti 2-3/Auger-Aliassime 6-3
- Shelton-Musetti 1-2/Auger-Aliassime 0-1
I gruppi
Gruppo Jimmy Connors: Alcaraz, Djokovic, Fritz, de Minaur
Gruppo Bjorn Borg: Sinner, Zverev, Shelton, n.8
Il singolare
I gruppi sono “Jimmy Connors” e “Bjorn Borg”. Come sappiamo il n.8 verrà sorteggiato senza un nome.
Prima il doppio
Prima il sorteggio delle otto coppie di doppio, che verranno divise in due gironi con la stessa formula. Nel gruppo Peter Fleming: Cash/Glasspool (n.1), Granollers/Zeballos (n.3), Krawietz/Puetz (n.6), Bolelli/Vavassori (n.7) ; nel gruppo John McEnroe: Heliovaara/Patten (n.2), Arevalo/Pavic (n.4), Skupski/Salisbury (n.5), Harrison/King (n.8).
Ci siamo
Tutto pronto per il sorteggio, il supervisor Armstrong gestirà il tutto.
Le autorità locali
Dopo Gaudenzi la parola passa prima a Domenico Carretta, assessore sport, grandi eventi, turismo e tempo libero della città di Torino, e poi a Paolo Bongioanni, assessore allo sport della regione Piemonte.
Eventuali forfait
Ricordiamo che, in caso di eventuale forfait all’ultimo, a subentrare sarà la prima riserva (ad oggi Musetti, se l’azzurro vincesse ad Atene diventerebbe Auger-Aliassime). La seconda riserva è Alexander Bublik.
I dati della biglietteria delle ATP Finals 2025 a 3 giorni dall’inizio dell’evento.
Parla Gaudenzi
Il presidente ATP: “Si sta chiudendo un ciclo. Ringrazio la Regione Piemonte, la FITP, grande partner, ma soprattutto la città di Torino. Molti mi dicono che quando cammini in centro città respiri l’evento tutta la settimana, e raramente l’ho vista in giro per il mondo. E sottolineo la posta in gioco di questa settimana, il prize money più alto del tennis ma non solo. Si giocherà per il n.1 del mondo, chi giocherà meglio tra Sinner e Alcaraz sarà il migliore del 2025. Avremo qui a Torino il privilegio di poter guardare a questo ultimo grande finale della stagione. Auguro a tutti una settimana di partite incredibili con una posta in gioco altissima. Essere n.1 è il traguardo più complesso del nostro sport. E settimana prossima a Torino scopriremo chi ce la farà”.
Parla il presidente FITP
Ovviamente la parola passa poi al presidente della FITP Angelo Binaghi, sempre entusiasta: “Questa edizione sarà più grande, più bella delle precedenti, chiuderà un ciclo. Abbiamo vissuto con entusiasmo questi successi travolgenti. Abbiamo già venduto 198.025 biglietti per l’edizione 2025, ci saranno fan da 102 Paesi”.
Inizia la cerimonia
Apre la cerimonia del sorteggio il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, parlando delle iniziative della banca, specie a titolo benefico.
In doppio
Ricordiamo che ci sarà anche la coppia tutta italiana Bolelli/Vavassori, con la settima testa di serie. Saranno presenti a Torino per il secondo anno di fila. Ci sarà anche il sorteggio del tabellone di doppio oltre a quello di singolare naturalmente.
La formula
Ricordiamo che il sorteggio è diviso in 4 fasce: 1-2 Alcaraz e Sinner, 3-4 Zverev e Djokovic, 5-6 Shelton e Fritz, 7-8 de Minaur e uno tra Auger-Aliassime e Musetti.
L’attesa è spasmodica per l’ultimo grande evento della stagione ATP, le Finals di Torino con i migliori otto giocatori del mondo. Siamo sempre più vicini all’inizio ufficiale: alle ore 12.00 nel grattacielo Intesa Sanpaolo andrà in scena il sorteggio dei due gironi del torneo, al via domenica 9 novembre. In uno ci sarà Jannik Sinner, nell’altro Carlos Alcaraz. Scopriamoli insieme su Ubitennis.