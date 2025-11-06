ATP Finals, il sorteggio. Sinner con Zverev, Shelton e il n.8: Musetti in caso di qualificazione

Parla Gaudenzi

Il presidente ATP: “Si sta chiudendo un ciclo. Ringrazio la Regione Piemonte, la FITP, grande partner, ma soprattutto la città di Torino. Molti mi dicono che quando cammini in centro città respiri l’evento tutta la settimana, e raramente l’ho vista in giro per il mondo. E sottolineo la posta in gioco di questa settimana, il prize money più alto del tennis ma non solo. Si giocherà per il n.1 del mondo, chi giocherà meglio tra Sinner e Alcaraz sarà il migliore del 2025. Avremo qui a Torino il privilegio di poter guardare a questo ultimo grande finale della stagione. Auguro a tutti una settimana di partite incredibili con una posta in gioco altissima. Essere n.1 è il traguardo più complesso del nostro sport. E settimana prossima a Torino scopriremo chi ce la farà”.