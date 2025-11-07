ATP Finals, Zverev: “Quest’anno mai al 100%. Sinner e Alcaraz sono distanti”

Alexander Zverev arriva a Torino un po’ in sordina. Lui che le ATP Finals le ha vinte due volte, tra cui la prima edizione in Piemonte, nel 2021. Nonostante una stagione sottotono, in cui il picco è rappresentato dalla finale dell’Australian Open, che lasciava intravedere prospettive differenti, il tedesco è ancora il numero 3 del mondo. Sfiderà Jannik Sinner, Ben Shelton e uno tra Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti per un posto in semifinale. Durante il media day delle Nitto ATP Finals, nella conferenza stampa del Gruppo Bjorn Borg, Zverev racconta le sue sensazioni in vista dell’esordio e tira le somme di un anno complicato.

D: Sascha, tu sei uno dei veterani di questo torneo, hai vinto due volte, una a Londra e una a Torino. Cosa ti piace di più di questo evento d’élite?

Zverev: “Grazie per avermi dato del vecchio (ride) ottimo modo per iniziare la conferenza. È veramente un evento speciale, qui devi giocare il tuo miglior tennis sin dal primo punto fino all’ultimo per avere un’occasione. È una delle competizioni a cui, se ti qualifichi, non vedi l’ora di partecipare. Anche quest’anno non vedo l’ora di giocarlo”

D: Benvenuto Alexander. Mi piacerebbe una considerazione sulla tua stagione. Mi ricordo l’anno scorso quando sei venuto qui, stavi giocando un bel tennis e le motivazioni erano probabilmente al massimo. Mi chiedo: un anno dopo cosa pensi della tua stagione? Non possiamo negare che tu sia ancora il numero 3 del mondo e non dobbiamo sottovalutarlo, ma in generale la percezione dall’esterno è che tu sia un po’ distante da Jannik e Carlos rispetto all’anno scorso. Cosa ne pensi?Zverev: “Onestamente credo che tutti siano distanti da Jannik e Carlos in questo momento. Non è una percezione, è una verità. Quest’anno ho avuto qualche problema, qualche problema fisico praticamente sempre, ho avuto difficoltà dal punto di vista della salute. Però quando sono stato sano e capace di competere, come mi sono sentito nelle ultime settimane a Vienna e Parigi, penso di aver mostrato anche un bel tennis. Quando mi prendo cura del mio corpo e sono al 100% mi sento di poter competere con i migliori giocatori del mondo. Ma la percezione della distanza da Jannik e Carlos non è una percezione, è una verità”

D: Alexander, sei stato il primo vincitore a Torino, cinque anni fa. Cosa ricordi maggiormente di quell’edizione, non solo dal punto di vista dei match, ma anche per il pubblico, che era ridotto per il covid?

Zverev: “In realtà non c’era molto pubblico, è vero. Ricordo comunque che il 2021 fu un anno fenomenale per me: ho vinto più tornei di chiunque altro, l’oro olimpico, due Masters. Per me è stato un anno così speciale. In semifinale qui contro Novak fu una partita di altissimo livello, che sono riuscito a vincere, e la finale con Medvedev mi sono sentito benissimo. È stata una grande settimana, con ottimi ricordi per me”

D: So che forse è difficile dare una risposta sincera, ma prima del sorteggio speravate di essere nello stesso gruppo di Alcaraz o di Sinner? C’era una preferenza e perché?

Zverev: “Carlos”

D: Tutto qui?

Zverev: “A dire il vero non importa molto. Cioè importa, ma ovviamente sono entrambi i migliori del mondo. Ma su questa superficie, indoor e sul veloce – e mi pare i campi siano più veloci rispetto a Parigi – credo che Jannik sia il più forte. Penso che anche Carlos sarebbe d’accordo. Naturalmente chiunque può battere chiunque, ma negli ultimi due anni ero nello stesso gruppo di Carlos ed ho vinto entrambe le volte. Non avevo una vera preferenza. Anzi, speravo che entrambi potessero essere nello stesso girone…”