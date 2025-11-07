Kyrgios: “Mi sento meglio, punto a tornare per l’Australian Open”

Dal massimo della disperazione, Nick Kyrgios si sente di nuovo ottimista e punta a un ritorno a sorpresa all’Australian Open.

Nella sua prima intervista da quando ha annunciato per il mese prossimo una “Battaglia dei Sessi” con Aryna Sabalenka, Kyrgios ha ammesso di sentire la pressione di dover battere la numero 1 del tennis femminile.

In modo ancora più significativo, lo sregolato ex finalista di Wimbledon ha anche rivelato di essersi ripreso miracolosamente da un infortunio al ginocchio che ne minacciava la carriera e che spera di essere in forma per il torneo a Melbourne Park a gennaio.

“Onestamente, questa è la prima volta che lo dico, credo, almeno ai media, ma l’ultimo mese per me è stato… non so cosa sia cambiato nel mio ginocchio”, ha detto Kyrgios ad AAP.

“Intorno al periodo di Washington (fine luglio), non avevo davvero speranze di poter giocare l’AO o semplicemente di tornare a quel punto in cui mi sentivo a mio agio, competitivo e in grado di dare il massimo con il mio corpo.

“Ma qualcosa nell’ultimo mese, non so cosa sia… Ero con il mio massaggiatore e fisioterapista ieri sera e qualcosa è davvero cambiato nel mio ginocchio.

“Tipo che… non si gonfia. Non mi fa male dopo una sessione.”

Ma l’ex numero 13 del mondo giocherà una serie di partite di esibizione il mese prossimo contro Ben Shelton ad Atlanta, Tommy Paul al Madison Square Garden, nel World Team Tennis in India e contro Sabalenka a Dubai il 28 dicembre per valutare la sua forma fisica.

Limitato a sole sei partite negli ultimi tre anni a seguito di quattro interventi chirurgici al ginocchio e al polso, Kyrgios è classificato al numero 652 del mondo dopo essere precipitato fuori dalla top 1000 a un certo punto.

“Poi, se va tutto bene, sarò pronto a rimettermi in gioco”, ha detto lo showman del tennis ad AAP durante l’annuncio della sua partnership con la catena di ristoranti Zeus Street Greek.

“Non so se chiamarlo miracolo o altro, ma il mio ginocchio sembra ringiovanito di un paio d’anni.”

Kyrgios non ha idea del motivo per cui il suo ginocchio sia improvvisamente migliorato, ma dice di essere finalmente di nuovo libero nei movimenti.

“Mi sentivo come se qualcosa fosse quasi bloccato o qualcosa fosse semplicemente un po’ strano e poi ora, specialmente nell’ultima settimana e mezza o due settimane, sono tornato a muovermi e a scivolare come mi muovevo nel 2022″, ha detto.

“Quindi qualcosa nel mio ginocchio è, sai, non voglio tirare il rospo, ma qualcosa ci è successo, mi ha permesso di mettere insieme tre, quattro giorni di allenamento in campo per un’ora e mezza, due ore ed essere in grado di recuperare e poi costruire su quello.

“Quindi è stato davvero emozionante e non l’ho detto a nessuno. Ho una nuova prospettiva in campo.

“Onestamente, sono in un ottimo stato d’animo al momento e, fisicamente, ho lavorato sodo.”

Kyrgios avrà probabilmente bisogno di una wild card da Tennis Australia per ottenere l’ingresso nel suo Slam di casa, ma ciò sembrerebbe scontato.

“Guarda, è tutto molto in divenire al momento, ma ho letteralmente detto ai miei agenti ieri che c’è la possibilità che mi piacerebbe giocare di nuovo anche a Brisbane in singolare”,

Se tornerà, Kyrgios lo farà con modeste aspettative.

“Non c’è un ‘Oh, vincerò questo torneo’. Perché dopo gli ultimi due mesi, avevo perso completamente la speranza”, ha detto.

“Pensavo che la mia carriera tennistica stesse per limitarsi al doppio, pensavo che quel capitolo si stesse chiudendo, mentre ora sono di nuovo ottimista.”

Spiegando anche che il suo polso al servizio “è fantastico ora”, Kyrgios ha detto che è troppo presto per dire se sarà in grado di tornare in fondo ad uno Slam.

“Voglio dire, sono ottimista per come mi sento”, ha detto.

“Sento davvero di potermi almeno dare la possibilità di arrivarci grazie all’allenamento.

“Quello era il problema. Non riuscivo nemmeno ad allenarmi, costruire e persino accumulare giorni insieme.

“Era tipo gonfiore del ginocchio, ghiaccio, riposo, torniamo in campo, facciamo le basi.

“Mentre ora è tipo, ‘OK, posso lavorare sul mio dritto, posso lavorare sul match play, posso lavorare sulle mie risposte’.

“Sto effettivamente lavorando sul mio gioco piuttosto che sul mio corpo. Mi sto allenando come facevo nel 2022.”