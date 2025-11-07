Le Next Gen Finals lasciano Gedda: l’edizione 2025 sarà l’ultima in Arabia Saudita

Dopo sole tre edizioni, le Next Gen ATP Finals si preparano a dire addio a Gedda. La Saudi Tennis Federation (STF) ha infatti deciso di interrompere anticipatamente l’accordo quinquennale siglato con l’ATP, ponendo fine alla parentesi saudita del torneo dedicato ai migliori under 20 del mondo.

Stando a quanto riportato da Reem Abulleil sul quotidiano arabo The National, l’edizione in programma dal 17 al 21 dicembre 2025 presso la King Abdullah Sports City sarà dunque l’ultima disputata sulle coste del Mar Rosso.

Quando nel 2023 la manifestazione fece il suo debutto in Arabia Saudita, diventando il primo evento tennistico professionistico ospitato nel regno, sembrava l’inizio di una collaborazione duratura destinata a protrarsi fino al 2027. Tuttavia, fonti vicine all’organizzazione confermano che la sunnominata STF ha scelto di ritirarsi dall’accordo, aprendo la strada a un nuovo capitolo per il torneo.

L’ATP, tra l’altro, avrebbe già avviato le procedure per individuare una nuova città ospitante a partire dal 2026. Negli anni, le Next Gen Finals si sono affermate come un banco di prova fondamentale per i giovani talenti e come laboratorio di innovazioni regolamentari e tecnologiche, spesso adottate poi nei tornei maggiori.

Nato nel 2017, l’evento ha visto tra i suoi campioni futuri numeri uno come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, entrambi poi vincitori Slam. A Gedda, il primo titolo fu conquistato dal serbo Hamad Medjedovic nel 2023, seguito dal brasiliano Joao Fonseca, trionfatore nell’edizione successiva.

Nel frattempo, l’Arabia Saudita continua la sua espansione nel panorama del tennis mondiale: oltre ad ospitare le WTA Finals in quel di Riad, il Paese ha recentemente annunciato l’arrivo di un Masters 1000 a partire dal 2028, un evento storico che segnerà la prima espansione della categoria nella storia dell’ATP Tour.