Lorenzo Sonego è in forma da Coppa Davis: Volandri farà un cambio per Bologna?

L’argomento principale relativo alle convocazioni di Filippo Volandri per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 novembre è stata l’assenza di Jannik Sinner ma forse sarà meglio cominciare a pensare a chi invece sarà in campo per la sfida di quarti di finale contro l’Austria di mercoledì 19.

E a questo proposito si nota un’altra assenza dalla lista dei pre-convocati: Lorenzo Sonego, infatti, è stato escluso per scelta tecnica dal capitano Volandri ma l’autunno indoor super del piemontese potrebbe fargli cambiare idea.

Lorenzo giocherà la semifinale di Metz nel pomeriggio contro Cameron Norrie ma soprattutto nel giro di una settimana ha battuto, tra Parigi e Metz, due dei convocati azzurri per Bologna: Lorenzo Musetti al Masters 1000 e Flavio Cobolli nel torneo in corso.

Non solo, la vittoria nei quarti contro Altmaier è stata la N.40 della carriera in condizioni di cemento indoor, un numero nettamente superiore persino a quello di Matteo Berrettini (28) che è il terzo singolarista convocato da Volandri. Inutile dire che la Davis si giocherà nelle medesime condizioni.

Sonego vanta anche una finale nell’ATP 500 di Vienna 2020 dopo lasciò 3 game al N.1 del mondo Novak Djokovic prima di perdere da Andrey Rublev. Ha vinto il torneo di Metz del 2022 quando si giocava ancora a settembre dopo lo US Open

E per voi quale sarebbe la scelta giusta in vista di Bologna? Sostituire uno tra Cobolli e Berrettini e Musetti oppure rinunciare a un doppista tra Bolelli e Vavassori?

Il tempo stringe e la scelta di Volandri dovrà essere ben ponderata….