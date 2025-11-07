WTA Finals: Sabalenka doma una splendida Anisimova e centra la finale

[1] A. Sabalenka b. [4] A. Anisimova 6-3 3-6 6-3

Aryna Sabalenka raggiunge la finale superando, in una partita divertente e in alcuni passaggi bellissima, Amanda Anisimova, che ora guida il confronto diretto ma solo 6-5. Il ritmo altissimo che entrambe hanno sostenuto per tutto il corso del match ha certo favorito alcuni errori, soprattutto da parte dell’americana, ma ha generato scambi velocissimi con diverse conclusioni spettacolari. Anisimova ha confermato tutto quanto di buono aveva mostrato nel suo 2025 aureo, comprendendo nel quadro anche le piccole ingenuità che a più riprese si sono viste nel match odierno e che probabilmente ancora la separano dalla grande vittoria, traguardo che non mancherà di attaccare dal prossimo anno, magari con risultati ancora migliori.

Aryna ha combattuto da par suo, con grande umiltà di fronte a una tennista più forsennata di lei; ha saputo approfittare delle debolezze di Amanda marcando la piccola e preziosa differenza di valori in campo, che la premia giustamente e la proietta al match finale contro Rybakina. La regina è ancora lei, Elena permettendo ovviamente.

Primo set: ritmo altissimo, Sabalenka prevale su una Anisimova molto vivace

Il rovescio lungolinea di Amanda vola indisturbato lungo la linea che delimita il corridoio di sinistra, ma quando prepara l’atterraggio la traiettoria esterna lo tradisce, scodellando la pallina per intero sulla sinistra della riga: palla-break per Aryna. Ce ne saranno altre due, perché la numero uno del ranking insiste in risposta, ma Anisimova ha in serbo la battuta delle feste per gettare acqua sul fuoco sacro della rivale.

L’americana si salva e, tra paura e coraggio, si sporge fino allo 0-40 nel gioco seguente, prima che la Tigre di Minsk riesca a uscire dalla diagonale dei rovesci come da un binario morto; Amanda manca un passante facile facile di dritto ma quando risponde a due mani mette la scossa alla pallina e costringe la campionessa dello US Open a fare ciò che più odia: rincorrere. Due game strabilianti: la pallina corre velocissima, tre palle-break a testa, Anisimova che si batte a rete e racchette come flagelli, tutto questo per giungere al salomonico 1-1 che promette le proverbiali scintille.

La giovane statunitense ha vinto la tensione iniziale e sul lato sinistro incontra la sfera gialla con naturalezza, soprattutto in risposta: sul 30 pari nel terzo gioco Aryna commette doppio fallo, preoccupata dalla ribattuta della rivale, ma rimedia con un ace. Anche questo gioco ha una storia complessa e Sabalenka se lo aggiudica nonostante manchi per due volte la seconda di servizio perché anche gli ace sono due e perché Anisimova con il dritto si destreggia con meno efficacia; il palleggio permane frenetico e acceleratissimo, Anisimova con il rovescio progetta angoli acutissimi ma Aryna non le è da meno e in aggiunta escogita il colpo in chop, che la ragazza americana fatica a digerire. Amanda manca quattro palle-game e alla prima palla-break Sabalenka fa bingo e si accomoda sulla sedia con il 3-2 a proprio favore.

L’atleta bielorussa ha dato prova del suo immenso valore gestendo i picchi altissimi della rivale e ora svaria di più con il servizio, cercando il dritto di Anisimova e non smettendo comunque di snocciolare ace; nemmeno Amanda non dismette l’atteggiamento spavaldo ma incappa in qualche ingenuo inciampo, che Aryna trasforma in oro con umiltà e con il suo meraviglioso dritto incrociato. La statunitense salva una palla-break per prendersi il 3-4 ma alla lunga soffre la pressione continua e nel nono gioco cede nuovamente il servizio e il set.

Secondo set: Anisimova parte a razzo e vince in nove game

Anisimova annulla due palle-set prima di oltrepassare la riga di fondo con il rovescio sulla terza: per lei 14 vincenti, uno in più di Sabalenka, ma anche 24 errori non forzati, mentre la bielorussa ne commette 10. Amanda, inoltre, non converte tutte e cinque palle-break conquistate; per il resto, più di un’ora di tennis divertente e spettacolare per nove game lottati e a tratti entusiasmanti.

La nuova frazione comincia con un break, che premia improvvisamente la sfavorita della vigilia: da 40-30, Anisimova scrive un 9-0 davanti al quale Aryna questa volta abbozza, forse più sorpresa che arrabbiata. Proseguendo nella corsa, Amanda perfeziona il 13-1 che le vale un secondo break di vantaggio, con risposte incisive, ritmo altissimo e, forse, un istante di relax per la numero uno del mondo; l’americana dà l’impressione di essersi liberata completamente della tensione che ha condizionato alcuni passaggi del primo parziale e si libera della pallina con disinvoltura, mentre a Sabalenka la mossa-Radwanska con gambe piegate e parallele al pavimento non basta più per rintuzzare la vitalità dei colpi della rivale, che sale 4-1 con doppio break di vantaggio.

Anisimova ha un solo momento di imbarazzo, quando serve e gioca malissimo il game che le darebbe il 6-2, ma rimedia subito dopo centrando il terzo break e rimettendo in equilibrio il conto dei set: per lei gli errori si dimezzano a 12 contro 10 colpi vincenti, mentre Sabalenka scrive rispettivamente 10 e 7, oltre a un disdicevole 44% di prime palle in campo.

Terzo set: Aryna fa la differenza nei dettagli e vince 6-3

Aryna opta per un passaggio negli spogliatoi prima di cominciare la “bella” e Amanda ne approfitta per parlottare più a lungo con il suo angolo; i primi due game scorrono veloci e in ossequio ai servizi, quasi come se entrambe avessero bisogno di una boccata d’ossigeno supplementare, poi Amanda concede una palla-break con un dritto a rientrare sciaguratamente largo. L’atleta americana torna mestamente in posizione ma si riscatta con un servizio-batosta; il game è complicato, lei supera la prova ma nel frattempo Aryna sovrascrive i dati sbiaditi delle percentuali della prima palla con cifre nuove e incoraggianti e dopo venti minuti Anisimova conduce per 3-2, senza break.

Sabalenka sta lavorando bene anche con la battuta di scorta, cui imprime effetti compositi e direzione alla figura che imbarazzano la rivale e ne bagnano le polveri in ribattuta; la bielorussa meriterebbe per questo i favori del pronostico ma Anisimova non si spaventa ed esce vincitrice da uno scambio in apnea con uno sventaglio di dritto incredibile. È solo l’inizio di un game, il settimo, durissimo: Aryna torna monumentale con il dritto e mette il 15-30 e qui Amanda deposita un drive elementare in fondo al campo, in piena zona proibita.

C’è tempo per l’ace del 30-40 ma la Tigre non molla la presa e ottiene il break del 4-3 con la risposta di rovescio. Le due contendenti si equivalgono ma nei dettagli la regina del circuito è ancora una spanna in più verso il cielo: Sabalenka smarrisce il primo servizio ma stringe i denti per respingere gli ultimi fuochi della rivale protesa a rete; Anisimova tiene la prima volée, a occhi chiusi, ma Aryna rinviene e passa in corsa con il rovescio lungolinea. L’americana arriva strenuamente alla palla-break, ma la regina ha in serbo il servizio vincente, rispolverato con tempestività quanto mai opportuna. Anisimova si ferma qui, sul 3-5, l’ultimo game è quello della resa, del secondo break: bravissima ma Aryna vince perché è ancora la più forte. L’abbraccio finale è bellissimo.