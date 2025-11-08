ATP Atene, Musetti: “Djokovic? Sarà dura, ma ho una possibilità. Il match point annullato mi ha dato fiducia”

Lorenzo Musetti è ad una sola vittoria dalla qualificazione alle ATP Finals di Torino. Ma l’ultimo step del Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship metterà l’azzurro di fronte al più vincente tennista della storia, Novak Djokovic, patron della tappa ateniese. Alle 16:00 italiane, Lorenzo sfiderà Nole per un titolo che vale l’ingresso al torneo degli 8 maestri. Ecco cos’ha detto il carrarino in conferenza stampa:

D. Ti manca solo una vittoria per arrivare alle ATP finals. Questo ti mette ulteriore pressione?

Lorenzo Musetti: “No, sinceramente no, perché sto affrontando un avversario che per me è fonte di ispirazione. Non ho nulla da perdere, quindi cercherò di dare il massimo. So che sarà una partita difficile da gestire sotto ogni aspetto, sia dal punto di vista mentale che tecnico. Penso quindi che sarà davvero dura, ma ho una possibilità e devo provarci“.

D. Eri in vantaggio di un set e di un break. Puoi raccontarci cosa è successo dopo?

Lorenzo Musetti: “Ho servito molto bene, ma credo di aver perso un po’ di intensità, soprattutto al servizio. Penso che Sebastian abbia alzato il livello alla fine del secondo set e poi abbia iniziato a giocare con grande sicurezza, servendo molto bene e colpendo in modo pulito e potente, quindi non è stato facile affrontarlo. Ma poi alla fine sono riuscito a servire molto bene nei momenti importanti e ho ottenuto un break sul 5 pari dopo il game dove ho salvato un match point. Il tennis è così, devi cercare di restare lì e cercare di cogliere le occasioni che ti si presentano. Stasera la fortuna è stata dalla mia parte, diciamo così”.

D. Hai molta esperienza con grandi stadi e grandi tornei. Cosa ne pensi del pubblico greco e di questo stadio? Ti è d’aiuto oggi?

Lorenzo Musetti: “Sì, in un certo senso ho sentito molto sostegno. Penso che probabilmente sappiano in quale situazione mi trovo adesso. Quando ho salvato quel match point e ho ottenuto il break, sono davvero impazziti. Penso che sia un’atmosfera incredibile. Onestamente, oggi c’era più pubblico, più gente. È stato davvero bello. Spero che in finale sia ancora più bello, contro Novak sarà davvero spettacolare. L’arena è molto grande, quindi non è facile riempirla. Ma adoro l’atmosfera di questi stadi”.

D. Descrivi la pressione che provi quando il tuo avversario è a un punto dalla vittoria. Qual è la sensazione?

Lorenzo Musetti: “Avevo tanti pensieri per la testa.

Il pensiero di perdere la partita, di perdere la possibilità di qualificarmi. E, ovviamente, già il pensiero di una grande delusione, onestamente. Ma poi, dall’altra parte, cerchi di rimanere positivo e di provarci. Credo di aver servito un ace sulla T. Ho avuto un attimo di rilassamento. Poi sono riuscito a riprendermi e a servire meglio. Quel momento mi ha dato la fiducia necessaria per ribaltare la partita a mio favore”.

D. Quanto sei felice per la vittoria e quanto sei emozionato per la finale con Novak?

Lorenzo Musetti: “Sono super entusiasta. Sono venuto qui con questo obiettivo. Sapevo che venire qui avrebbe significato dover vincere il torneo, qualificarmi. Questo è il mio obiettivo. È per questo che sto lottando. Oggi è stata una lotta piuttosto lunga.

Spero di essere in ottima forma per la finale. Darò il 110% di quello che posso fare o di quello che posso mostrare ai tifosi che mi seguono”.

D. Affronterai Novak Djokovic per la decima volta. Hai delle regole da seguire e da evitare quando giochi contro di lui?

Lorenzo Musetti: “Penso che non abbiamo giocato molto su campi indoor in queste condizioni. Se ricordo bene, ho perso contro di lui una volta a Parigi-Bercy. Le altre volte abbiamo giocato una volta a Dubai, era cemento ma non era indoor.

Le altre volte, penso che abbiamo giocato una volta a Wimbledon e l’altra era solo su terra battuta. Domani le condizioni saranno diverse. Penso che saremo due giocatori diversi.

L’ultimo incontro risale a molto tempo fa, più di un anno fa. Penso che sarà una partita completamente diversa. Naturalmente, credo che Novak ami molto questo tipo di condizioni. Adesso comincio ad apprezzarlo di più. Penso di essere migliorato molto durante l’anno giocando su campi in cemento. Soprattutto su questo tipo di cemento, che è piuttosto veloce. Vediamo domani che tipo di partita sarà. Speriamo che sia una di quelle che ricorderete“.