ATP Finals, Fritz: “Djokovic? Si è guadagnato il diritto di decidere”. De Minaur: “In contatto con gli Slam per trovare soluzioni”

Nel giorno del Media Day delle ATP Finals 2025 di Torino, Taylor Fritz e Alex De Minaur, protagonisti del Gruppo Jimmy Connors (con Novak Djokovic), hanno raccontato le loro sensazioni alla vigilia del torneo. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate due nel corso della conferenza stampa.

D: Taylor, tu sei già un veterano qui a Torino, sei arrivato in finale lo scorso anno. Qual è il tuo miglior ricordo del torneo di Torino 2023?

Taylor Fritz: “Mi ricordo che stavo giocando davvero un ottimo tennis, e che avevamo fatto una settimana di allenamenti molto buona per prepararci. Ovviamente arrivare in finale è stato un grande risultato. Direi che il momento migliore è stata la vittoria in semifinale, quella partita è stata la più bella. Anche se ho giocato contro Jannik (Sinner, ndr.) due volte e lui mi ha battuto, il pubblico è stato incredibile, molto gentile con me, quindi è stato fantastico anche quello“

D: Alex, Ti sei qualificato per il secondo anno consecutivo: quanto è stata grande la motivazione nel tornare qui quest’anno? E raccontaci di Parigi, quando non sapevi ancora di essere qualificato mentre giocavi il terzo turno.

Alex De Minaur: “Sì, appena ho finito il mio match a Parigi era ovviamente uno dei miei obiettivi principali, come lo è per tanti giocatori, qualificarmi per Torino. Mi ero divertito molto l’anno scorso, e ovviamente a fine stagione diventa un po’ stressante aspettare di sapere se e quando ti qualificherai, guardare i risultati degli altri, eccetera. Ci sono ancora un paio di giocatori che stanno lottando per qualificarsi, ma alla fine sono davvero felice di essere di nuovo qui e molto entusiasta“

D: Sappiamo che ci sono delle discussioni tra i giocatori ATP e le giocatrici della WTA con i tornei dello Slam. Come vi sentite riguardo alla comunicazione e cosa pensate possa succedere in vista dell’Australian Open?

Alex De Minaur: “Posso parlare a nome dei giocatori: siamo in contatto con gli Slam per cercare di trovare soluzioni. Alla fine, quello che vogliamo tutti è che lo sport continui a crescere, ad attirare più pubblico. Siamo tutti sulla stessa barca e vogliamo il meglio per il tennis“

Taylor Fritz: “Tutto ciò che ha detto Alex vale per tutti noi“

D: Cosa pensate del fatto che un giocatore (Djokovic, ndr.) possa decidere all’ultimo minuto se partecipare o meno, creando problemi non solo agli organizzatori e ai tifosi, ma anche ai colleghi che non sanno se giocheranno o no. Qual è il vostro punto di vista al riguardo?

Taylor Fritz: “Beh, penso che ovviamente quando un giocatore è in dubbio crea qualche disagio, ma si è guadagnato il diritto di decidere. Si è qualificato, quindi se vuole aspettare e vedere come si sente, è una sua scelta. Certo, crea un po’ di complicazioni, ma come ho detto, se l’è guadagnato“

D: Avete giocato la maggior parte della stagione su cemento indoor. Quanto vi aiuta questo in vista del torneo?

Alex De Minaur: “Nel complesso sono molto soddisfatto della mia stagione su questa superficie. Ho giocato con buona costanza e ho espresso un ottimo tennis. Ora ci aspetta un gruppo molto duro, tutti qui al tavolo possiamo giocare un tennis di altissimo livello, e sarà una grande sfida per tutti. Siamo tutti entusiasti di iniziare e vogliamo chiudere l’anno con una settimana di grande tennis, mostrando tutto ciò che abbiamo costruito durante la stagione“



