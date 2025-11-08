ATP Finals, il pronostico: Sinner e Alcaraz irraggiungibili. Perché Shelton può essere la mina vagante

ATP Finals, ci siamo. Il torneo dei Maestri, il più atteso dell’ultima parte di stagione, inizierà domenica 9 novembre. Con una nuova, non proprio ideale, calendarizzazione: i due gironi verranno infatti giocati su due giorni per permettere di riposare a Djokovic e (ci auguriamo) a Musetti. Il primo a scendere in campo sarà il n.1 al mondo Carlos Alcaraz, contro Alex de Minaur, alle 14.30 circa della domenica. Di sera, nel girone di Jannik Sinner, toccherà a Zverev e Shelton a chiudere la giornata. Ma, prima ancora delle singole partite, scopriamo chi sono i favoriti per il torneo.

Sinner davanti a tutti

Il grande favorito alla vittoria finale è ovviamente il n.2 al mondo, campione in carica, Jannik Sinner. L’azzurro ha vinto 9 delle ultime 10 partite a Torino, e la sconfitta contro Djokovic alle ATP Finals 2023 è anche l’ultima sconfitta subita a livello indoor. Le quote parlano chiaro: un trionfo di Sinner per il secondo anno consecutivo vale 1,70 su Goldbet e Lottomatica, 1,66 su Bet365. Il secondo favorito è Carlos Alcaraz, molto vicino a Jannik: 2,50 su Goldbet e Lottomatica, 2,25 su Bet. Per rendere l’idea della forbice che separa i primi due del mondo dal resto, basti pensare che Zverev, Fritz e Djokovic sono tutti pagati a 21,00…e sarebbero i principali indiziati dopo Sinner e Alcaraz.

La sorpresa

A rompere gli equilibri potrebbe essere il meno quotato (in attesa di scoprire se ci sarà Musetti o Auger-Aliassime come ottavo): Ben Shelton. L’americano, al netto di Lorenzo, è per ora l’unico esordiente. E dovrà fronteggiare Sinner e Zverev nel girone. La rapidità della superficie gioca però a suo favore e, per quanto Sascha sia apparso in ripresa negli ultimi due tornei stagionali indoor, una versione concentrata e solida al servizio dell’americano può trovare il modo di batterlo. E se dovesse passare il girone, sull’onda dell’entusiasmo, potrebbe diventare una pericolosa mina vagante.

La proposta

Il mondo del tennis attende due nomi: Sinner e Alcaraz. Torino è in visibilio per una lotta al n.1 che potrebbe decidersi alle Finals, come non accadeva dal 2016 con Murray e Djokovic. E sono chiaramente i grandi indiziati per vincere i rispettivi gironi ed incrociarsi poi in quella che sarebbe una storica finale dei sogni. Su quest’asse va la proposta di Goldbet e Lottomatica: con questa speciale offerta, sarà possibile ricevere un bonus ad ogni partita vinta da uno dei due fenomeni del tennis mondiale. Perché a Torino, e nell’Italia tutta, si respira il grande tennis.