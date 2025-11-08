Race to Torino: Musetti spera ancora. Sinner n. 1 a fine anno? Difficile, ma non impossibile

Si credeva che l’ultimo Master 1000 della stagione fosse dirimente per decretare il quadro degli otto qualificati per le ATP Finals oltre ogni ragionevole dubbio. Forse più che un pensiero era una speranza, quel sogno a tinte azzurre di vedere due esponenti del tennis italiano a Torino tra i migliori del 2025. Eppure qualcosa non è andato come previsto. Parigi ha espresso i suoi verdetti, con i pass staccati ufficialmente da Ben Shelton, Taylor Fritz e Alex De Minaur, ma ha voluto lasciare anche un alone di mistero, che solamente l’ultima settimana di competizioni potrà dipanare. Chi sarà l’ottavo “maestro”? Le risposte arriveranno da Atene.

