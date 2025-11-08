Tennis e TV

TV e Rete: ATP Finals di Torino, lo scontro finale su SKY Sport e NOW

L'appuntamento più prestigioso del circuito assegna anche il N.1 del 2025. Copertura totale dell'evento in TV e streaming

Di Luca De Gaspari
Tutto pronto per le Atp Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.  Sarà copertura totale dell’evento con tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta. Ogni giorno ben 12 ore live, dal mattino a notte inoltrata, per un totale di quasi 100 ore per non perdere neanche un istante dell’appuntamento torinese, a partire dagli allenamenti di preparazione dei grandi campioni fino alle analisi serali della giornata appena conclusa.

La squadra di Sky SportLa copertura dell’evento su sito e socialAtp Finals, la programmazione su Sky Sport Tennis e NOW

La squadra di Sky Sport

Il racconto dell’edizione 2025 delle Atp Finals sarà curato dalla squadra tennis di Sky Sport composta da Elena Pero, Luca Boschetto e Federico Ferrero. Nell’analisi si alterneranno i talent Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Flavia Pennetta, protagonista degli studi di fine giornata. Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come “campo centrale” e alcuni incontri anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz’ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d’eccezione. A fine giornata non potrà mancare l’approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi. 

La copertura dell’evento su sito e social

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al liveblog di tutte le partite e su Insider, la sezione Premium del sito, ulteriori analisi e approfondimenti delle principali firme di Sky Sport.

Atp Finals, la programmazione su Sky Sport Tennis e NOW

DOMENICA 9 NOVEMBRE

  • ore 11 – Studio Atp Finals
  • ore 11.30 – Doppio (round robin)
  • ore 13.30 – Studio Atp Finals
  • ore 14 – Singolare (round robin)
  • ore 16 – Studio Atp Finals
  • ore 17.30 – Studio Atp Finals
  • ore 18 – Doppio (round robin)
  • ore 20 – Studio Atp Finals
  • ore 20.30 – Singolare (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 22.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 23 – Atp Finals The Insider – Anche su Sky Sport Uno

LUNEDI 10 NOVEMBRE

  • ore 11.15 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 11.30 – Doppio (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 13.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 14 – Singolare (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 16 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 17.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 18 – Doppio (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20.30 – Singolare (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 22.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 23 – Atp Finals The Insider – Anche su Sky Sport Uno

MARTEDI 11 NOVEMBRE

  • ore 11.15 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 11.30 – Doppio (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 13.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 14 – Singolare (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 16 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 17.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 18 – Doppio (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20 – Studio Atp Finals
  • ore 20.30 – Singolare (round robin)
  • ore 22.30 – Studio Atp Finals
  • ore 23 – Atp Finals The Insider

MERCOLEDI 12 NOVEMBRE

  • ore 11.15 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 11.30 – Doppio (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 13.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 14 – Singolare (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 16 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 17.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 18 – Doppio (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20 – Studio Atp Finals
  • ore 20.30 – Singolare (round robin)
  • ore 22.30 – Studio Atp Finals
  • ore 23 – Atp Finals The Insider

GIOVEDI 13 NOVEMBRE

  • ore 11.15 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 11.30 – Doppio (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 13.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 14 – Singolare (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 16 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 17.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 18 – Doppio (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20.30 – Singolare (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 22.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 23 – Atp Finals The Insider – Anche su Sky Sport Uno

VENERDI 14 NOVEMBRE

  • ore 11.15 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 11.30 – Doppio (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 13.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 14 – Singolare (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 16 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 17.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 18 – Doppio (round robin) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20 – Studio Atp Finals
  • ore 20.30 – Singolare (round robin)
  • ore 22.30 – Studio Atp Finals
  • ore 23 – Atp Finals The Insider

SABATO 15 NOVEMBRE

  • ore 11.30 – Studio Atp Finals
  • ore 12 – Doppio (Semifinale 1)
  • ore 14 – Studio Atp Finals
  • ore 14.30 – Singolare (Semifinale 1)
  • ore 16.30 – Studio Atp Finals
  • ore 17.30 – Studio Atp Finals
  • ore 18 – Doppio (Semifinale 2) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20.30 – Singolare (Semifinale 2) – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 22.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 23 – Atp Finals The Insider – Anche su Sky Sport Uno

DOMENICA 16 NOVEMBRE

  • ore 14.30 – Studio Atp Finals
  • ore 15 – Finale Doppio
  • ore 17.30 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 18 – Finale Singolare – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20 – Studio Atp Finals – Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20.30 – Atp Finals The Insider – Anche su Sky Sport Uno

