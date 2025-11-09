ATP Finals, Alcaraz: “Tra Djokovic e Musetti, preferisco avere Lorenzo nel girone”

Carlitos Alcaraz spezza la maledizione di Torino, ottenendo – finalmente – una vittoria al debutto nel Round Robin delle ATP Finals. A pagare dazio è stato un ottimo Alex de Minaur, spigoloso nel primo parziale, ma poi neutralizzato da una versione deluxe del murciano nel set successivo. Ecco cos’ha detto Carlitos in conferenza stampa:

Carlos Alcaraz: “Sono davvero soddisfatto del livello che ho raggiunto oggi. La prima partita non è mai facile. Dopo la partita, mi sono reso conto che questa è stata la mia prima vittoria nel Round Robin neò primo giorno. Ne sono davvero felice. Ovviamente Alex penso che su questa superficie sia davvero pericoloso con la sua velocità, i suoi colpi, il suo stile. Quindi sono davvero felice di essere riuscito a giocare bene, a fare buoni punti e a vincere in due set”.

D. Dopo la partita hai dichiarato che in passato era difficile per te arrivare alla fine della stagione molto motivato e al massimo del tuo livello. Come ci sei riuscito quest’anno?

Carlos Alcaraz: “È stato un processo. Si trattava di capire di cosa avevo bisogno, soprattutto fuori dal campo, per rimanere motivato, per rimanere entusiasta della stagione indoor.

L’anno può essere molto lungo, con tante partite e tanti tornei. Quindi alla fine dell’anno potresti essere stanco mentalmente e fisicamente. Penso che quest’anno ho avuto più tempo tra un torneo e l’altro”.

“Ho avuto più tempo a casa, il che per me è stato fantastico, per prepararmi fisicamente e mentalmente ad essere fresco. Sì, questo torneo è davvero importante. È un torneo in cui voglio davvero fare bene, cercando di vincere un giorno. Quindi grazie a questo sono venuto qui motivato e con un ottimo livello. Quest’anno sono davvero orgoglioso di come ho fatto le cose per arrivare qui alla fine dell’anno“.

D. Come definiresti la velocità di questa superficie rispetto a quella di Parigi? Ho avuto l’impressione che fosse necessario colpire la palla con grande forza per conquistare un punto. È perché Alex è un ottimo difensore o perché le condizioni sono un po’ lente?

Carlos Alcaraz: “No, è perché Alex è velocissimo (sorride). È per questo che è davvero difficile giocare contro Alex, per via della sua velocità. Bisogna conquistare il punto tre, quattro volte ogni volta. All’inizio della settimana la velocità del campo era abbastanza buona. Un po’ più veloce rispetto a Parigi. Ma dopo ogni giorno, dopo ogni allenamento, dopo tanti allenamenti, tanti punti…”.

“Sul campo centrale, penso che più lo si usa, più diventa veloce. Oggi l’ho trovato più veloce, molto più veloce di Parigi, quindi ho dovuto adattarmi, abituarmi. Ad essere sincero, penso che mi piaccia. È piuttosto sorprendente come possa cambiare in una sola settimana la velocità del campo”.

D. Ora hai un record di 5-0 contro di Alex. Jannik ha un record di 12-0 contro di lui. Cosa fa la differenza per uno come lui quando si trova di fronte a voi due?

Carlos Alcaraz: “Sfruttare le opportunità che potremmo offrirgli durante la partita. Il suo stile è più difensivo, cerca di sfruttare al massimo la velocità degli scambi o la velocità della palla che gli tiriamo. Direi, e penso che stia iniziando a farlo un po’ di più, che è per questo che devo essere molto concentrato, perché a volte cerca di giocare in modo più aggressivo. Sì, molte volte ci riesce e altre volte probabilmente sbaglia un po’ di più. Penso che ci stia arrivando. Direi che questa potrebbe essere la differenza. Ad essere sincero, non lo so. Probabilmente il suo allenatore lo sa molto meglio di me“.

D. Qual è la differenza tra avere nel proprio girone un giocatore con un’esperienza come quella di Novak Djokovic e avere invece qualcuno come Lorenzo Musetti, che hai battuto sei volte su sette e contro cui non hai perso dal 2022 ad Amburgo?

Carlos Alcaraz: “Beh, ovviamente avere qualcuno come Novak nel girone è sempre difficile. L’esperienza che ha in questo torneo, il livello che ha sul campo indoor, è piuttosto buono. Ho perso contro di lui nel 2023, e ho giocato benissimo. Mi ha distrutto (sorride). Ad essere sincero, preferisco Lorenzo. Non mentirò (ride)”.

“Se è lì, se lo merita per il livello che ha dimostrato nelle partite, nei tornei che ha disputato quest’anno e per il livello che ha mostrato quest’anno. È stato davvero molto alto. Vediamo come andrà, come si adatterà. Arriva da Atene e non ha potuto prendere confidenza con il campo. Ma sono sicuro che farà benissimo, vediamo come andrà”.

D. Ho una domanda che mi viene posta da molte ragazze in tutto il mondo. Il tuo cuore è stato conquistato?

Carlos Alcaraz: “No, sono libero. Sono libero” (ride).

Le dichiarazioni in spagnolo cominciano dal peso dal risultato appena appena conseguito sul campo.

“Cominciare il torneo con una vittoria è sempre una cosa apprezzabile, fa sempre bene. La fiducia che può darti in vista delle prossime partite è molto importante. Alla fine, se vinci una partita qui è perché hai giocato davvero bene, poiché il livello è molto alto. E questo, che si tratti di mostrare qualcosa sia agli avversari sia a te stesso, è molto positivo. È il terzo anno che gioco e questa è la prima volta che vinco il primo match, quindi sono contento. Cercherò di continuare a migliorare le piccole cose che oggi non ho fatto bene e la verità è che sono motivato per le prossime partite.”

D. La differenza con il torneo di Parigi in termini di superficie e palline?

“Credo che dipenda un po’ anche dalla velocità del campo. Qui tutto va molto più veloce, non c’è così tanto tempo per dare spin o colpire in lift la palla, il che fa sì che non si apra così tanto. A Parigi avevamo molto più tempo per giocare con più margine e più lift. Il servizio non faceva così male, c’erano molti più scambi e punti molto più lunghi, e questo faceva sì che la palla diventasse più grande. Le palline sono simili, ma qui possiamo fare un po’ più male grazie alla velocità del campo.”

D. Meglio il trionfo qui o in Coppa Davis?

“Perché non entrambi? Credo che questa sia la domanda. Perché sceglierne uno potendo lottare per tutti e due? Anche se ho molti anni davanti, avrò anche molti anni per giocare la Coppa Davis, visto che si disputa ogni anno. Spero di poter rappresentare la Spagna per tantissimi anni, ma cercheremo di lottare per entrambi quest’anno e per tutti quelli che potremo.”