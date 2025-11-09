ATP Finals, Auger-Aliassime verso Sinner: “Vincere la prima partita ti dà la sicurezza di arrivare lontano”

Felix Auger-Aliassime farà il proprio esordio alle ATP Finals 2025 di Torino nella serata di lunedì 10 novembre alle ore 20:30 nell’ultimo match in programma nel day 2. Il canadese è intervenuto in conferenza stampa in vista del debutto contro il n° 1 del mondo. Ecco, dunque, le sue parole.

D: Come hai passato i giorni successivi alla finale a Parigi?

Felix Auger-Aliassime: “Sono tornato a casa il giorno dopo, ho dovuto recuperare un po’. Ho lasciato Basilea la settimana prima e mi sono preparato per Parigi. Credo di aver gestito bene la situazione, sono state partite difficili, ma il fisico ha retto bene. Dopo Parigi dovevo riprendermi, l’ho fatto per qualche giorno a casa. Poi sono tornato qui mercoledì sera, sperando che le cose andassero come volevo“.

D: Ti sei completamente ripreso o hai ancora qualche fastidio?

Felix Auger-Aliassime: “No, mi sento bene. Siamo alla fine della stagione. Penso che non sia nemmeno stata la decisione giusta per me, ma la miglior decisione possibile, perché per me era difficile di pensare mercoledì in qualsiasi altro torneo. È stata l’unica decisione giusta per me. Mi sento pronto per iniziare”.

D: Come ti senti all’idea di affrontare Jannik nella vostra prima partita domani?

Felix Auger-Aliassime: “È sicuramente un buon modo per iniziare il torneo, è diverso da tutti gli altri tornei. Sapevo che ogni incontro sarebbe stato duro e che probabilmente avrei cominciato con un match complicato. In un certo senso è interessante, perché vincere la prima partita in un torneo come questo ti darebbe la sicurezza di arrivare lontano. Mi preparerò per arrivarci meglio rispetto a Parigi”.

D: Quanto è diverso dal punto di vista mentale sapendo di essere già stato qui e di aver vissuto questa esperienza?

Felix Auger-Aliassime: “È un po’ diverso. La prima volta dici: ‘Wow, è tutto nuovo’. Ora lo vedo come un altro passo nella mia carriera, ma non così grande. So che se le cose non vanno come voglio, devo comunque per prepararmi per la prossima stagione e per le prossime sfide che mi attendono”.

D: Il livello che hai mostrato nell’ultima parte della stagione è il migliore della tua carriera?

Felix Auger-Aliassime: “Penso di aver avuto qualche barlume di questo livello in passato. Ovviamente se pensiamo nel 2022, ma anche nel corso del 2024 ad esempio alle Olimpiadi, dove ho giocato ad un livello davvero buono. Penso che la continuità sia stata di buon livello. Non tutte le partite sono state perfette, ma sì è stato uno dei migliori tennis che io abbia mai proposto”.

D: Ti dà una buona sensazione aver già battuto Zverev in un torneo di così alto livello sul cemento in questa stagione (allo US Open, n.d.r.)?

Felix Auger-Aliassime: “È meglio aver vinto quella partita piuttosto che non averla vinta, ovviamente. Sia per quel torneo che per qualsiasi altro evento futuro”.