ATP Finals: Granollers/Zeballos partono forte a Torino: battuti i campioni in carica Krawietz/Puetz al super tie-break

Esordio vincente per Marcel Granollers e Horacio Zeballos alle ATP Finals di Torino. La coppia ispano-argentina ha superato Kevin Krawietz e Tim Puetz, campioni in carica del torneo, con il punteggio di 6-4 4-6 10-6, mettendo in cassaforte un successo importante nel primo match del gruppo Peter Fleming.

Granollers e Zeballos hanno imposto sin da subito il proprio ritmo, costruendo il primo set sulla solidità al servizio e sulla gestione ordinata delle posizioni a rete. Il break ottenuto nella parte centrale del parziale ha indirizzato la frazione, con Zeballos bravo a chiudere gli spazi in avanti e Granollers preciso nelle traiettorie da fondo

Krawietz e Puetz hanno però reagito nel secondo set, alzando l’aggressività in risposta e trovando maggiore profondità da fondo. La pressione si è tradotta nel break che ha portato il match al super tie-break.

Nel momento decisivo, è tornata la maggiore esperienza dell’ispano-argentino nelle partite corte: minibreak immediato, percentuali alte con la prima e scelte semplici nei colpi di volo. Il 10-6 finale è la fotografia di una gestione lucida e matura dei punti pesanti.

Per Granollers e Zeballos si tratta di un passo significativo verso la qualificazione alle semifinali, in un girone che si preannuncia competitivo e con margini sottilissimi. Per Krawietz/Puetz, sconfitta che pesa ma ancora recuperabile nel quadro del round robin.