ATP Finals, Shelton: “Penso di avere una delle migliori seconde. Servizio? Devo migliorare su quello che faccio dopo”

Ben Shelton è uscito sconfitto all’esordio alle ATP Finals contro Alexander Zverev in 6-3 7-6 nel Group Bjorn Borg. Lo statunitense, soprattutto nel secondo set, ha avuto tre set point nel secondo set, ma non è riuscito a sfruttare le occasioni a sua disposizione, permettendo a Sascha di rientrare in carreggiata e chiudere poi con il servizio. Soprattutto di questo ha parlato il nordamericano nella conferenza stampa post partita.

ATP Finals, Shelton: “Il secondo set era alla mia portata”

D: Ben, oggi sei stato sfortunato. Secondo te, cosa ha fatto la differenza alla fine?

Ben Shelton: “Devo davvero dargli credito. Penso che abbia servito molto bene. È stato preciso, ha servito oltre l’80% di prime. Ha anche risposto bene. Ovviamente ho avuto le mie occasioni nel secondo set. Mi dispiace non aver chiuso in quel momento, quando il set era alla mia portata. Ma ci sono anche alcuni aspetti positivi da sottolineare”.

D. Torniamo ai tre set point che hai avuto nel secondo set. Quando ci ripensi, cosa provi? Cosa avresti potuto fare diversamente?

Ben Shelton: “Sì, col senno di poi è facile parlare. Sul 6-3 ho usato una giocata che aveva funzionato un paio di volte durante la partita. Lui ha risposto bene. Troppo bene sulla risposta. Non posso essere frustrato per la mia decisione sul 6-4. Ho forse esagerato un po’ sulla prima palla. Lo stesso vale per il 6-5, ho esagerato con la prima palla dopo il ritorno. Soprattutto perché non mi sentivo a disagio nello scambio in quel momento della partita. Ho solo esagerato un po’. Sì, vorrei sicuramente riavere quei tre punti. Come ho detto, ci sono molti aspetti positivi nell’essersi messo in quella posizione per vincere il set. Essendo uno che serve come me, dovevo chiuderla“.

D. Quando parli di aspetti positivi, quali pensi siano stati o siano gli aspetti positivi?

Ben Shelton: “Ho giocato benissimo il rovescio. Ho giocato dei colpi vincenti con il rovescio, cosa nuova per me. Il mio controllo della palla è stato ottimo. Il numero di errori non forzati da quel lato è stato davvero basso. So che il mio diritto è un’arma. In realtà oggi ho perso con il mio diritto. La mia solidità sul rovescio è un aspetto positivo. Verso la fine della partita ho iniziato a capire come guadagnare punti sulla risposta. Lui ha servito eccezionalmente bene, il che ha reso tutto molto difficile”.

“Ma sono migliorato man mano che la partita andava avanti. Se avessi vinto uno di quei set point nel secondo set, forse ora staremo facendo una conversazione diversa. Ma sì, mi sembrava di avere più controllo oggi rispetto alle partite precedenti contro di lui, sto ancora cercando di trovare il modo giusto. Ho commesso troppi errori non forzati, soprattutto con il dritto. Non ho colpito il dritto esattamente come volevo. È qualcosa che so di poter fare”.

D. Hai vinto solo cinque punti con la tua seconda di servizio. Cosa puoi fare per migliorare questo colpo?

Ben Shelton: “Non credo sia il servizio. Credo sia quello che faccio dopo il servizio. Credo che Sascha sia uno dei migliori ribattitori di seconda di servizio al mondo. Riesce a coprire tutto il campo. È un giocatore molto difficile da affrontare con il servizio e la volée. Lo rende davvero molto difficile. Non direi assolutamente che c’è qualcosa che non va sulla mia seconda di servizio”.

“Penso di avere una delle migliori seconde di servizio al mondo. Penso che di solito le statistiche lo dimostrino. Un giocatore come lui stasera ha messo in luce alcune cose. Ho esagerato con il mio diritto, non vincendo una percentuale alta di punti come avrei voluto, e penso che questo abbia contribuito a rendere quella percentuale un po’ più bassa. È difficile credere che siano solo cinque punti”.