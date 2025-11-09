Ray Giubilo a Scanagatta: “Il mio libro è nato grazie a te” [VIDEO]

Le ATP Finals non sono ancora iniziate in campo, ma prosegue la ricca sequela di attività e iniziative extra. Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis, ha intervistato il noto fotografo Ray Giubilo in esclusiva. Si parla del nuovo libro “Flying Racquets“, che verrà ufficialmente presentato all’Inalpi Arena lunedì 10 novembre.