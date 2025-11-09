Video

WTA Finals, Scanagatta: “Paolini che peccato, ma la sua resta una bella stagione” [VIDEO]

L'azzurra non ha potuto giocare al top della condizione a Riyadh. Quanto avvenuto non inficia il bilancio della sua annata. Video completo al link all'interno dell'articolo

Di Redazione
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti

Jasmine Paolini non supera il girone eliminatorio delle WTA Finals 2025 di Riyadh. L’azzurra ha rimediato tre nette sconfitte contro Sabalenka, Gauff e Pegula, ostacolata – oltre che dalla qualità delle avversarie – anche da condizioni fisiche non eccezionali. Per lei, eliminazione nel Round Robin anche nel doppio: ha avuto poca fortuna anche l’avventura vissuta con Sara Errani. Il bilancio dell’annata di Jasmine resta comunque molto positivo: l’atleta toscana si è confermata tra le migliori giocatrici del mondo.

Il video completo è disponibile sul sito di Intesa Sanpaolo, partner di Ubitennis. Cliccando sul link verrai reindirizzato sul sito di Intesa Sanpaolo.

Clicca qui per il video completo!

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

La suite di Sinner a Torino, 4000 euro a notte con spazio benessere e bagni in marmo pregiato
ATP
ATP Finals, pronostici: Alcaraz favorito su de Minaur, Zverev terrà ancora a bada Shelton?
Pronostici
Rybakina, colpo vincente: le WTA Finals come manifesto di una stagione irrequieta
Personaggi
ATP Finals, Darderi: “Sono rimasto 15 posti fuori dai migliori 8. Davis? Ero pronto a giocare, ma le decisioni sono state queste”
Interviste