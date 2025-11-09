WTA Finals, Scanagatta: “Paolini che peccato, ma la sua resta una bella stagione” [VIDEO]

Jasmine Paolini non supera il girone eliminatorio delle WTA Finals 2025 di Riyadh. L’azzurra ha rimediato tre nette sconfitte contro Sabalenka, Gauff e Pegula, ostacolata – oltre che dalla qualità delle avversarie – anche da condizioni fisiche non eccezionali. Per lei, eliminazione nel Round Robin anche nel doppio: ha avuto poca fortuna anche l’avventura vissuta con Sara Errani. Il bilancio dell’annata di Jasmine resta comunque molto positivo: l’atleta toscana si è confermata tra le migliori giocatrici del mondo.

