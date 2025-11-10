ATP Finals, il pronostico: Sinner-Aliassime senza storia? Musetti-Fritz promette battaglia

Sarà una giornata molto intensa quella che si terrà alle ATP Finals di Torino, con due tennisti italiani protagonisti sul cemento della Inalpi Arena: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Per quest’ultimo, l’esordio (assoluto nel torneo) avverrà contro Taylor Fritz, in un match che si preannuncia equilibrato ma con il toscano costretto a rincorrere nei pronostici.

I precedenti, però, sorridono all’azzurro: nei cinque incontri disputati, Lorenzo è avanti 3-2, avendo vinto gli ultimi tre incroci, compreso quello più recente agli ottavi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’unico confronto indoor è però finito nelle mani dello statunitense, che nel 2022, nei quarti di Coppa Davis, si impose in due set. Le quote, invece, provano a fotografare la situazione: secondo Bet365 la vittoria di Musetti è a 2.30 contro l’1.61 di Fritz; Lottomatica propone 2.90 per l’azzurro e 1.40 per l’americano, mentre Goldbet si mantiene su valori simili (2.75 contro 1.44). Fritz resta dunque il favorito delle lavagne, ma Musetti ha già dimostrato di saper leggere i colpi del californiano e, se riuscirà a trovare ritmo e prime palle efficaci, potrebbe ribaltare i pronostici.

Diverso il contesto per Jannik Sinner, che debutta contro Felix Auger-Aliassime in un match dove i bookmaker non sembrano avere dubbi. I precedenti recenti raccontano infatti di un dominio dell’altoatesino: l’azzurro ha vinto gli ultimi tre confronti diretti, compresa la semifinale dello US Open 2025 (6-1 3-6 6-3 6-4) e i quarti del Masters 1000 di Cincinnati, chiusi con un netto 6-0 6-2. Prima di questa striscia positiva, però, era stato il canadese a comandare, battendo Sinner nel Masters 1000 di Madrid 2022 (6-1 6-2) e poi a Cincinnati nello stesso anno (2-6 7-6 6-1). Ora la situazione è ribaltata, e le quote lo testimoniano: per Goldbet e Lottomatica, la vittoria di Sinner è data a 1.06, contro 8.80 per Auger-Aliassime, mentre Bet365 spinge ancora più in là il margine (1.05 contro 11). Un divario che sottolinea quanto l’azzurro sia visto come praticamente imbattibile, almeno sulla carta, nel match d’esordio.

In sintesi, la giornata torinese propone un debutto dal sapore opposto per i due italiani. Sinner è chiamato a confermare l’enorme solidità mostrata durante la stagione e a gestire il peso dell’attesa del pubblico di casa, partendo da un confronto che sulla carta non dovrebbe nascondere insidie. Musetti, invece, affronta una sfida più complessa, ma arriva con fiducia e con precedenti favorevoli che gli restituiscono qualche speranza di colpaccio. L’auspicio dei tifosi italiani, naturalmente, è quello di una doppia partenza vincente: l’una prevedibile, l’altra da sogno.

