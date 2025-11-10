Italiani

ATP Finals LIVE: prime occasioni per Sinner, Auger-Aliassime bravo e fortunato

Segui la diretta scritta dell'esordio di Jannik Sinner contro Félix Auger-Aliassime: l'azzurro torna in campo a Torino dopo il titolo del 2024

Di Redazione
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - Parigi 2025 (foto X @ATPTour_ES)

📣 Guarda le ATP Finals in streaming su NOW! 

4 min ago10/11/2025 21:19

4-4

Questa volta tiene facile Auger-Aliassime, affidandosi ancora a un gran servizio. Intanto vicino agli spalti della tribuna stampa un tifoso si aggira sorridente e barcollante con un bicchiere in mano: difficilmente sarà il primo della serata…

13 min ago10/11/2025 21:10

3-3

Sinner ha le prime occasioni della partita nel primo game davvero lottato: Auger-Aliassime si fa riprendere da 40-15, salva due palle break (la prima con un po’ di fortuna), ma chiude con l’ace un game molto intenso da 16 punti. Inquadrato anche Sonego, presente a Torino a vedere la partita

32 min ago10/11/2025 20:51

2-1 Sinner

Un punto perso in due turni di servizio per Sinner e 7 prime su 9. Buon avvio anche di Auger-Aliassime nel suo primo turno di battuta. In generale poco tennis e pochissimi scambi in questi primi 10 minuti

39 min ago10/11/2025 20:44

1-0 Sinner

Pronti, via e 4 prime per Jannik, partito subito fortissimo

42 min ago10/11/2025 20:41

Si parte

Auger-Aliassime ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire: sarà dunque Sinner a partire al servizio. Primi boati dell’Inalpi Arena per l’azzurro

Jannik Sinner torna a Torino: il n. 2 del mondo e campione in carica fa il suo esordio al torneo dei Maestri contro Félix Auger-Aliassime, sconfitto due settimane fa in finale al Masters 1000 di Parigi. 3-2 i precedenti in favore dell’azzurro, che ha vinto gli ultimi tre, tutti giocati quest’anno.

Sezioni
4-43-32-1 Sinner1-0 SinnerSi parteLeggi anche:

Leggi anche:

EDITORIALE DEL DIRETTORE – Lorenzo Musetti: “Se dovessi scegliere dove sfidare Alcaraz, lo farei indoor!” Tante grazie a Elena Vesnina…

ATP Finals, Musetti: “Pesante sulle gambe, ad Atene rispetto a Torino sembrava erba”

ATP Finals, Fritz: “Avvantaggiato dal campo veloce, Musetti si è scaldato su quello lento”

ATP Finals: Fritz è ispirato, Musetti non trova le migliori sensazioni e cede in due set

ATP Finals, Sonego: “Coppa Davis? Spero di riuscire a far parte della squadra, ma sono tranquillo”

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Djokovic: “Sogno di finire alle Olimpiadi 2028, ma non so se arriverò fin lì”
ATP
ATP Finals, Fritz: “Avvantaggiato dal campo veloce, Musetti si è scaldato su quello lento”
Interviste
Lunedì nero per le ATP Finals: due spettatori stroncati da infarto
ATP
ATP Finals, il programma di martedì: Alcaraz-Fritz al pomeriggio, Musetti-de Minaur in serata
ATP