ATP Finals LIVE: prime occasioni per Sinner, Auger-Aliassime bravo e fortunato

4-4
Questa volta tiene facile Auger-Aliassime, affidandosi ancora a un gran servizio. Intanto vicino agli spalti della tribuna stampa un tifoso si aggira sorridente e barcollante con un bicchiere in mano: difficilmente sarà il primo della serata…
3-3
Sinner ha le prime occasioni della partita nel primo game davvero lottato: Auger-Aliassime si fa riprendere da 40-15, salva due palle break (la prima con un po’ di fortuna), ma chiude con l’ace un game molto intenso da 16 punti. Inquadrato anche Sonego, presente a Torino a vedere la partita
2-1 Sinner
Un punto perso in due turni di servizio per Sinner e 7 prime su 9. Buon avvio anche di Auger-Aliassime nel suo primo turno di battuta. In generale poco tennis e pochissimi scambi in questi primi 10 minuti
1-0 Sinner
Pronti, via e 4 prime per Jannik, partito subito fortissimo
Si parte
Auger-Aliassime ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire: sarà dunque Sinner a partire al servizio. Primi boati dell’Inalpi Arena per l’azzurro
Jannik Sinner torna a Torino: il n. 2 del mondo e campione in carica fa il suo esordio al torneo dei Maestri contro Félix Auger-Aliassime, sconfitto due settimane fa in finale al Masters 1000 di Parigi. 3-2 i precedenti in favore dell’azzurro, che ha vinto gli ultimi tre, tutti giocati quest’anno.
