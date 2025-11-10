ATP Finals preview: Musetti-Fritz apre il cammino dell’azzurro tra i grandi di Torino

Lorenzo Musetti è pronto a gustarsi il suo debutto alle Nitto ATP Finals. Il torneo dei maestri apre per la prima volta le porte al talento di Carrara, che a Torino affronterà Taylor Fritz, numero 6 del ranking mondiale e finalista dodici mesi fa. L’incontro è in programma quest’oggi alle ore 14, una data simbolica per l’azzurro, chiamato a misurarsi subito con un avversario esperto dell’atmosfera che si respira all’interno della Inalpi Arena.

Precedenti in equilibrio, ma trend favorevole

Quello tra Musetti e Fritz sarà il sesto confronto diretto. Il bilancio pende leggermente dalla parte dell’italiano, avanti 3-2, e forte di una striscia aperta di tre successi consecutivi. Dopo le sconfitte subite nel 2022 – a Wimbledon e in Coppa Davis – Lorenzo ha ribaltato la tendenza imponendosi a Monte-Carlo, ai quarti dei Championships e poi agli ottavi del torneo olimpico di Parigi 2024. L’unico incrocio su cemento indoor risale proprio alla Davis del 2022, vinto dallo statunitense.

L’anno della (definitiva) consacrazione per Musetti

Il 2025 ha rappresentato per Lorenzo la stagione della maturità. Il 23enne toscano, infatti, ha conquistato la finale al Masters 1000 di Monte-Carlo e ha mostrato continuità nei grandi appuntamenti sul rosso, centrando la semifinale agli Internazionali d’Italia, a Madrid e al Roland Garros. Un percorso che gli è valso l’ingresso tra i migliori otto del mondo e la meritata qualificazione a Torino (pur se come prima riserva della Race e grazie alla rinuncia di Djokovic). L’obiettivo ora è dimostrare di poter competere anche sul cemento indoor, superficie che finora gli ha regalato meno soddisfazioni ma sulla quale ha compiuto notevoli progressi.

Fritz, solidità ed esperienza

Dall’altra parte della rete, Taylor Fritz arriva alle Finals con un bagaglio di fiducia e risultati solidi. L’americano ha conquistato due titoli nel 2025, entrambi sull’erba — a Stoccarda (battendo Zverev in finale) e a Eastbourne — raggiungendo così la doppia cifra di trofei in carriera. Ha anche sfiorato il titolo all’ATP 500 di Tokyo e raggiunto la semifinale a Wimbledon, primo statunitense a riuscirci dal 2018. Per lui si tratta della terza partecipazione alle Finals: dopo la finale del 2024, l’obiettivo è compiere l’ultimo passo.

Torino si accende

Il debutto di Musetti contro Fritz promette grande spettacolo e sarà uno dei momenti più attesi di giornata. Il match, valido per la prima giornata della fase a gironi, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW e Sky Go. Un’occasione per vedere se il tennista azzurro saprà confermare la sua crescita anche su uno dei palcoscenici più prestigiosi della stagione.