LIVE ATP Finals: Fritz batte Musetti in due set senza difficoltà

Il tanto atteso momento è giunto. Lorenzo Musetti marcherà il suo esordio assoluto alle ATP Finals, a Torino, contro il n.6 del tabellone Taylor Fritz. L’americano, finalista uscente, è favorito, ma il carrarino gioca con l’entusiamo del debutto e il favore del pubblico. In serata toccherà a Jannik Sinner, non prima delle 20.30: sfiderà Felix Auger-Aliassime.

Fritz vince facilmente 6-3 6-4 L’americano chiude in due set un match che avrebbe potuto chiudere anche con un punteggio più netto avendo sfruttato solamente 2 palle break su 12. Musetti avrà la possibilità di rifarsi nel secondo match contro Alex de Minaur

Fritz vs Musetti 6-3 3-1* Lorenzo combatte al suo meglio ma è costantemente in difesa: l’americano prende il largo

Fritz vs Musetti 6-3 Musetti ha avuto 2 palle break nel terzo gioco, poi Fritz ha preso il comando delle operazioni