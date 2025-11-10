ATP

LIVE ATP Finals: Fritz batte Musetti in due set senza difficoltà

La diretta scritta della seconda giornata del torneo dei Maestri. A Torino saranno due gli italiani in campo

Lorenzo Musetti - Atene 2025 (foto Facebook Hellenic Championship)

Il tanto atteso momento è giunto. Lorenzo Musetti marcherà il suo esordio assoluto alle ATP Finals, a Torino, contro il n.6 del tabellone Taylor Fritz. L’americano, finalista uscente, è favorito, ma il carrarino gioca con l’entusiamo del debutto e il favore del pubblico. In serata toccherà a Jannik Sinner, non prima delle 20.30: sfiderà Felix Auger-Aliassime.

3 min ago10/11/2025 16:03

Fritz vince facilmente 6-3 6-4

L’americano chiude in due set un match che avrebbe potuto chiudere anche con un punteggio più netto avendo sfruttato solamente 2 palle break su 12. Musetti avrà la possibilità di rifarsi nel secondo match contro Alex de Minaur

29 min ago10/11/2025 15:36

Fritz vs Musetti 6-3 3-1*

Lorenzo combatte al suo meglio ma è costantemente in difesa: l’americano prende il largo

1 hr 5 min ago10/11/2025 15:01

Fritz vs Musetti 6-3

Musetti ha avuto 2 palle break nel terzo gioco, poi Fritz ha preso il comando delle operazioni

2 hr 1 min ago10/11/2025 14:05

Musetti e Fritz pronti ad entrare

Lorenzo Musetti fa il suo esordio alle Finals contro l’americano a Torino

Lorenzo Musetti: “Se dovessi scegliere dove sfidare Alcaraz, lo farei indoor!” Tante grazie a Elena Vesnina…

