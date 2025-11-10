Pennetta: “Mi piace aver dato la sensazione di essere stata una brava campionessa”

Flavia Pennetta è l’attrice protagonista del docufilm ‘Flavia a New York, 10 anni dopo’, prodotto da ‘Sky’ e narrante il cammino che ha portato l’ex tennista azzurra a vincere lo US Open 2015. Nella giornata di lunedì 10 novembre, presso le Gallerie d’Italia, è stato presentato in anteprima questo documentario, insieme al libro fotografico ‘Flying Racquets’ di Ray Giubilo. Il direttore Ubaldo Scanagatta ha intervistato la brindisina. Ecco, dunque, le sue parole.

Pennetta: “Mi sono messa a piangere quando hanno intervistato Stacey Allaster”

D: Ho visto questo documentario con Flavia Pennetta e mi sono commosso. Mi sono commosso poche volte, compresa quella allo US Open 2009 quando hai annullato sei match point alla Zvonareva. Ero seduto a bordo campo dietro alla sedia dell’arbitro e mi sono emozionato

Flavia Pennetta: “Grazie per le belle parole, sono contenta del fatto che tu ti sia emozionato perché in questo documentario non c’è solo la vittoria a New York ma un po’ tutto il percorso degli atleti e di quello che fanno. Le parole di Roberta (Vinci, n.d.r.) mi hanno emozionato perché anche se no ha vinto quel torneo, anche lei fa parte di tutto questo. Sono molto contenta perché vorrei sapere anche cosa ne pensano i ragazzi, c’erano due scuole che erano piccoli 10 anni fa. Non hanno vissuto quel momento”.

D: Tu hai tre figli di 8, 6 e 4 anni. Lo hanno già visto questo documentario o glielo farai vedere?

Flavia Pennetta: “Non lo avevo visto neanche io, è la prima volta che lo vedo. Non ho voluto spoiler perché me lo volevo godere. Mi piace sempre l’idea di aver lasciato la sensazione di essere stata una brava campionessa, una persona piacevole. Le parole di Stacey (Allaster, n.d.r.) mi hanno emozionata, io ero lì in quel momento in cui l’hanno intervistata e mi sono messa a piangere. Una donna che sì, è stata a capo della WTA, ma che avesse questa considerazione di me mi ha reso molto felice”.

D: Quando hai annunciato la tua decisione di ritirarti ci hai colti tutti in contropiede, arrivarono Malagò e Renzi anche …

Flavia Pennetta: “Ricordo di aver tolto quel momento di euforia totale e li ho distrutti tutti in un secondo. Però io credo che sia stata importantissima la loro presenza, che è stata criticata in quegli anni perché non si era capito il perché. Credo che quello sia stato un modo di dare una visione diversa sullo sport femminile, che non fosse soltanto il calcio. Io apprezzerò sempre quello che hanno fatto per essere lì”.

D: Io ricordo che poi sono venuto a Singapore nel 2015 quando tu batti la Radwanska che poi vincerà i Masters

Flavia Pennetta: “I Masters sono dannati, puoi vincere la prima partita e poi non qualificarti per le semifinali. Diciamo che il bello del fine stagione è quello. Vediamo cosa succederà quest’anno qui”.