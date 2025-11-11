Ons Jabeur in dolce attesa: pausa dal tennis per un lieto annuncio

Tramite i suoi profili social, Ons Jabeur ha comunicato di aspettare il suo primo bambino, un maschio, in arrivo ad aprile. Nel breve video pubblicato insieme al marito Karim Kamoun, la tre volte finalista Slam ha rivelato con emozione di essere incinta, accompagnando l’annuncio con il sorriso che da sempre la contraddistingue.

«Il campo dovrà aspettare ancora un po’», ha scritto Jabeur, lasciando intendere che il suo ritorno al tour sarà rimandato per accogliere “un nuovo compagno di squadra”, come lo ha teneramente definito.

La notizia arriva dopo mesi di pausa dal tennis giocato da parte dell’atleta ex N. 2 del mondo, che aveva chiuso la stagione anticipatamente per prendersi del tempo lontano dalle competizioni e ritrovare equilibrio fisico e mentale. Ora, quel periodo di pausa assume un significato completamente diverso, trasformandosi nell’inizio di una nuova fase della sua vita.

Jabeur, oggi 31 anni, è stata una delle protagoniste assolute del tennis femminile negli ultimi anni, prima giocatrice africana capace di raggiungere una finale Slam nell’era Open. Il suo stile creativo e la capacità di ispirare un intero continente le hanno garantito un posto speciale nel cuore degli appassionati.