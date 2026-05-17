ATP Roma, non solo Bolelli/Vavassori: i migliori risultati dei doppi azzurri

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il doppio maschile agli Internazionali d’Italia, primi azzurri di sempre a riuscirci. All’atto finale hanno battuto al super-tiebreak una delle coppie migliori e più consolidate del Tour, Granollers/Zeballos, che hanno raggiunto per la prima volta il vertice del ranking due anni fa. La specialità con i corridoi non ha mai visto un italiano al numero 1 del mondo ma, prima di Jannik Sinner, in singolare neanche si osava sognarlo. Horacio è un classe 1985 come Simone, Granollers ha un anno in più. Con Andrea “appena” trentunenne, potrebbe essere solo questione di pazienza.
Il trofeo alzato a Roma dal nostro duo ci dà anche l’occasione di andare a vedere i migliori risultati ottenuti da quattro note(voli) coppie azzurre agli Internazionali e, già che ci siamo, a Monte Carlo e al Roland Garros, tornei storicamente più “vicini” ai nostri connazionali.
Bolelli/Vavassori
Internazionali d’Italia
2026 vittoria – Granollers/Zeballos
2024 semifinale – Pavic(Arevalo
Monte Carlo
2024 quarti – Arevalo/Pavic
Roland Garros
2024 finale – Arevalo/Pavic
Bolelli/Fognini
Internazionali d’Italia
2022 semifinale – Mektic/Pavic
2011 semifinale – Isner/Querrey
Monte Carlo
2015 finale – Bryan/Bryan
2018 semifinale – Bryan/Bryan
Roland Garros
2015 semifinale – Bryan/Bryan
Panatta/Bertolucci
Internazionali d’Italia
1976 semifinale – Gottfried/Ramirez
Monte Carlo
1980 vittoria – Gerulaitis/McEnroe
1981 semifinale – Slozil/Smid
1977 semifinale – Jauffret/Kodes
Roland Garros
1980 quarti di finale – Manson/Taroczy
1977 quarti di finale – Hewitt/Nastase
1975 quarti di finale – Gisbert Sr/Orantes
Pietrangeli/Sirola
Internazionali d’Italia
1955 finale – Larsen/Morea
1956 finale – Stewrt/Segal
1957 finale – Hoad/Fraser
Roland Garros
1959 vittoria – Emerson/Fraser
1955 finale – Seixas/Trabert