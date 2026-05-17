ATP Roma, non solo Bolelli/Vavassori: i migliori risultati dei doppi azzurri

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il doppio maschile agli Internazionali d’Italia, primi azzurri di sempre a riuscirci. All’atto finale hanno battuto al super-tiebreak una delle coppie migliori e più consolidate del Tour, Granollers/Zeballos, che hanno raggiunto per la prima volta il vertice del ranking due anni fa. La specialità con i corridoi non ha mai visto un italiano al numero 1 del mondo ma, prima di Jannik Sinner, in singolare neanche si osava sognarlo. Horacio è un classe 1985 come Simone, Granollers ha un anno in più. Con Andrea “appena” trentunenne, potrebbe essere solo questione di pazienza.

Il trofeo alzato a Roma dal nostro duo ci dà anche l’occasione di andare a vedere i migliori risultati ottenuti da quattro note(voli) coppie azzurre agli Internazionali e, già che ci siamo, a Monte Carlo e al Roland Garros, tornei storicamente più “vicini” ai nostri connazionali.

Bolelli/Vavassori

2026 vittoria – Granollers/Zeballos

2024 semifinale – Pavic(Arevalo

Monte Carlo

2024 quarti – Arevalo/Pavic

Roland Garros

2024 finale – Arevalo/Pavic

Bolelli/Fognini

Internazionali d’Italia

2022 semifinale – Mektic/Pavic

2011 semifinale – Isner/Querrey

Monte Carlo

2015 finale – Bryan/Bryan

2018 semifinale – Bryan/Bryan

Roland Garros

2015 semifinale – Bryan/Bryan

Panatta/Bertolucci

Internazionali d’Italia

1976 semifinale – Gottfried/Ramirez

Monte Carlo

1980 vittoria – Gerulaitis/McEnroe

1981 semifinale – Slozil/Smid

1977 semifinale – Jauffret/Kodes

Roland Garros

1980 quarti di finale – Manson/Taroczy

1977 quarti di finale – Hewitt/Nastase

1975 quarti di finale – Gisbert Sr/Orantes

Pietrangeli/Sirola

Internazionali d’Italia

1955 finale – Larsen/Morea

1956 finale – Stewrt/Segal

1957 finale – Hoad/Fraser

Roland Garros

1959 vittoria – Emerson/Fraser

1955 finale – Seixas/Trabert