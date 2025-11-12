ATP Finals, Alcaraz riposa in vista della sfida con Musetti: sarà la scelta vincente?

‘Una delle partite più importanti della stagione’ è la definizione che ‘MARCA’, prestigioso quotidiano spagnolo, ha voluto affibbiare all’incontro tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, valevole per la 3^ ed ultima giornata del Group Jimmy Connors alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino. Tutti sentono particolarmente questo match, nessuno escluso. Sicuramente ne avverte l’importanza il carrarino, che dopo l’epico successo contro Alex de Minaur, cui ha fatto seguito un’emozionante conferenza stampa, non vuole smettere di sognare. Anche perché è tutto ancora aperto nel girone e gli scenari prevedono che addirittura il suo prossimo avversario, il n° 1 al mondo, possa non accedere alle semifinali dell’appuntamento di fine stagione.

Tra chi attende di assistere a questo match – che indubbiamente promette enorme spettacolo – c’è anche il pubblico italiano, presente a fiumi all’Inalpi Arena in tutte le sessioni – diurne o serali che siano – nel corso di queste Nitto ATP Finals 2025 di Torino. Evidentemente anche in Spagna non sono tanto tranquilli. Se dalla penisola iberica individuano nella sfida di Round Robin tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti ‘una delle più importanti dell’anno’, quando lo stesso n° 1 del mondo si è giocato nell’ultimo atto tre Slam contro Jannik Sinner e ha disputato finali su finali, allora vuol dire che nemmeno a quelle latitudini pensano che possa essere una passeggiata di salute per il murciano. E questo è indicativo di quanto il carrarino – grazie alla crescita esponenziale vissuta nelle ultime stagioni – sia temuto anche da chi sta in testa al ranking ATP.

La scelta di Carlos Alcaraz verso il match con Lorenzo Musetti

Proprio Carlos Alcaraz, che citiamo per ultimo – ma non per importanza – percepisce la difficoltà di questo incontro con Lorenzo Musetti. E lo ha reso evidente con una scelta ‘particolare’ alla vigilia del match in questione. Il classe 2003 avrebbe dovuto allenarsi con Pedro Vives dalle 12:00 alle 13:00 al campo d’allenamento dell’Inalpi Arena, ma ha deciso di prendersi una giornata di riposo per recuperare dalle fatiche del match contro Taylor Fritz, in cui ha dovuto rimontare da una situazione di svantaggio. I colleghi di ‘MARCA’ ricordano come questa ‘routine’, nel corso dell’annata, sia stata foriera di più di una soddisfazione e abbia pagato, sottolineando altrettanto puntualmente come ‘Carlitos’ e il team abbiano voluto ‘disconnettersi’ dal tennis.

Insomma, ognuno ha la propria ragione per avvertire l’importanza e il peso di questo incontro, e Carlos Alcaraz dimostra di essere un po’ più umano in tal senso. Anche perché il match contro Lorenzo Musetti ha una duplice importanza per il murciano. Da una parte, con la conquista di un set, gli permetterebbe di staccare il pass per le semifinali delle Nitto ATP Finals 2025, dall’altra la vittoria gli garantirebbe il n° 1 a fine stagione ai danni di Jannik Sinner. Che possa essere questo giorno di riposo l’ago della bilancia?