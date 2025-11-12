Interviste

ATP Finals, De Minaur: “Devo risolvere questa situazione, altrimenti mi mangerà vivo”

"Dovrò parlare con il mio team e cercare di risolvere questi problemi - ammette un cupo Alex de Minaur -. Questa situazione mi sta uccidendo, se non riuscirò a risolverla mi mangerà vivo"

Di Giovanni Pelazzo
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Alex De Minaur - Rotterdam 2025 (X @atptour)
Alex De Minaur - Rotterdam 2025 (X @atptour)

📣 Guarda le ATP Finals in streaming su NOW! 

TORINO – È un Alex de Minaur distrutto, quasi in lacrime quello che si presenta in conferenza stampta una ventina di minuti dopo un match clamoroso perso contro Lorenzo Musetti. L’australiano è ancora in tenuta da gara, sudato e con il cappellino a coprire un volto sconsolato per un’altra occasione sprecata in questo 2025. “Mi sembra sia stato un anno in cui ho giocato un sacco di partite che avrei dovuto vincere e che invece, per qualche motivo, non ho vinto. In questo momento è meglio che non esprima i miei sentimenti, sono piuttosto oscuri. Non mi sento proprio benissimo”, ha esordito De Minaur.

Alla domanda specifica – e immancabile – sul pubblico, all’australiano è stato chiesto se avrebbe vinto questa partita se si fosse giocata a Melbourne. La risposta, impressionantemente lucida vista la vicinanza con la partita, è netta e senza alibi: La partita era sulla mia racchetta. Non è stata colpa del pubblico, è stata colpa mia.

De Minaur prosegue con un tono cupo e dismesso, in una conferenza breve ma tagliante che sembra il manifesto della desolazione: “Dovrò parlare con il mio team e cercare di risolvere questi problemi, perché queste situazioni non possono continuare a verificarsi. Se voglio davvero fare sul serio e compiere il passo successivo nella mia carriera, non posso perdere queste partite. Non posso proprio. Mi pare di averne perse molte così quest’anno. Sto arrivando a un punto in cui mentalmente questa situazione mi sta uccidendo. Se non riuscirò a risolverla mi mangerà vivo.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Finals, Musetti: “Mi sentivo spacciato. Match più emozionante della carriera”
Interviste
ATP Finals, Lorenzo è Magnifico: batte de Minaur e la fatica. Contro Alcaraz per la semifinale
ATP
ATP Finals, Cash e Glasspool n° 1 nel doppio a fine anno
ATP
ATP Finals, Alcaraz: “Ho pensato al ranking a inizio match. Io come un portiere in alcune fasi”
Interviste