Colangelo saluta Sonego: “Sei una splendida persona, sarò sempre tuo tifoso”

Non tarda a farsi vivo sulle proprie pagine social Fabio Colangelo, ormai ex-coach di Lorenzo Sonego dopo l’annuncio del tennista torinese di cui abbiamo dato notizia mercoledì. Le sue parole su Instagram sono permeate di gratitudine e affetto per il tennista sabaudo, del quale si professa tifoso permanente e a cui dà appuntamento per il loro “baskettino” …

Durante l’anno e mezzo di collaborazione. Sonego ha saputo imporsi nell’agosto del 2024 nella finale del torneo di Winston-Salem al cospetto di Alex Michelsen e raggiungere le semifinali a Metz nella prima settimana di novembre di quest’anno. Nei tornei dello Slam segnaliamo i quarti a Melbourne e gli ottavi a Wimbledon, sempre nel 2025 e sempre superato da Ben Shelton.