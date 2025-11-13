Italiani

Colangelo saluta Sonego: “Sei una splendida persona, sarò sempre tuo tifoso”

Sulla sua pagina Instagram l’allenatore prende commiato dall’atleta piemontese. E quel "baskettino"...

Di Danilo Gori
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti

📣 Guarda le ATP Finals in streaming su NOW! 

Non tarda a farsi vivo sulle proprie pagine social Fabio Colangelo, ormai ex-coach di Lorenzo Sonego dopo l’annuncio del tennista torinese di cui abbiamo dato notizia mercoledì. Le sue parole su Instagram sono permeate di gratitudine e affetto per il tennista sabaudo, del quale si professa tifoso permanente e a cui dà appuntamento per il loro “baskettino” …

Durante l’anno e mezzo di collaborazione. Sonego ha saputo imporsi nell’agosto del 2024 nella finale del torneo di Winston-Salem al cospetto di Alex Michelsen e raggiungere le semifinali a Metz nella prima settimana di novembre di quest’anno. Nei tornei dello Slam segnaliamo i quarti a Melbourne e gli ottavi a Wimbledon, sempre nel 2025 e sempre superato da Ben Shelton.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Finals, doppio: Cash/Glaspool in semifinale, Bolelli/Vavassori chiudono al primo posto
ATP
ATP Finals LIVE: Alcaraz vince un primo set spettacolare contro un gran Musetti
ATP
ATP Finals, Fritz: “Questa è l’era dei Big Two. Per vincere un titolo devi battere Sinner e Alcaraz”
Interviste
Berrettini e Sonego, incroci di racchette e futuro in Davis
ATP