ATP Finals, de Minaur: “So come battere Sinner. Con Jannik si entra in un effetto valanga”

Diventano 13 le vittorie di Jannik Sinner su Alex de Minaur, che non è riuscito ancora a spezzare la maledizione contro l’azzurro, imbattuto in questo testa a testa. Il padrone di casa torna in finale a Torino per la 3^ volta consecutiva, dove sfiderà il vincente del match tra Alcaraz e Auger-Aliassime. Ecco, dunque, le parole dell’australiano nella conferenza stampa post partita.

Alex de Minaur: “È stata un’altra stagione positiva per me. Ovviamente rimanere nella top 10, nella top 8, è un buon risultato. Ho vinto molte partite quest’anno. C’è ancora molto da imparare e da migliorare, e mi concentrerò su questo. Spero che il prossimo anno sia ancora migliore“.

D. Durante il torneo hai detto di aver attraversato un periodo molto buio. Ora che è finito, vedi la luce?

Alex de Minaur: “Ho avuto un piccolo cambiamento di prospettiva. Ovviamente, seduto qui in questo momento, penso che avrei dovuto concludere la mia avventura a Torino vincendo due partite invece di una. Ma non si può cambiare il passato. Bisogna solo fare del proprio meglio per imparare da esso, rialzarsi e andare avanti. Questo è in definitiva l’obiettivo ora. Ovviamente sono in una posizione molto migliore. Penso che oggi ci siano state molte cose positive. Dobbiamo solo continuare a migliorare. Non c’è altro modo”.

D. Non vorrei sembrare presuntuoso, ma ricordi un set che hai giocato meglio del primo nella tua carriera oggi? Secondo me, hai quasi raggiunto il tuo massimo livello possibile eppure non è stato abbastanza.

Alex de Minaur: “Ehm… È una domanda difficile da fare a qualcuno perché sembra che il mio meglio non sia abbastanza buono ai tuoi occhi. In passato ho vinto dei set contro Jannik. Ci sono state molte cose positive in quel primo set. Penso che uno degli elementi chiave sia stato il calo della percentuale della mia prima di servizio nei momenti cruciali, che gli ha permesso di superarmi in quel game sul 5 pari”.

“Anche lui ha fatto dei colpi piuttosto buoni. Ho giocato contro di lui molte, molte volte. Anche se molti potrebbero non pensarla così, io so come batterlo. Solo che non è così facile, giusto (sorride)? Devi colpire la palla molto forte, molto piatta, molto profonda e molto vicina alle linee. È qualcosa che cerco di fare, ma ovviamente non è la cosa più facile da fare. Penso che per avere delle possibilità concrete, devo servire bene durante tutta la partita. Il mio servizio è calato un po’ e avrebbe potuto essere migliore”.

D. Quanto sei motivato ora, guardando al 2026, a colmare il divario con i due al vertice?

Alex de Minaur: “Sì, guarda, è sempre l’obiettivo. Come ho detto, penso ancora di avere molto da dare. Non ho ancora raggiunto il mio apice. Devo anche stare attento a quanto mi spingo oltre i miei limiti e a quanta pressione mi metto addosso, perché è questo che mi porta in luoghi oscuri. Il desiderio di continuare a migliorare, di volere sempre di più e di aspettarmi sempre di più… Devo trovare un equilibrio sano. Come abbiamo visto nelle ultime due partite, ho la capacità di giocare con un ritmo più elevato e uno stile più aggressivo. Penso che sia questo ciò che serve per battere i migliori giocatori del mondo“.

D. So che probabilmente hai giocato più spesso contro Jannik, ma è lui il più difficile da affrontare rispetto ad Alcaraz, Novak, Roger e Rafa?

Alex de Minaur: “Penso che una delle cose che rende molto difficile giocare contro Jannik sia la sua risposta al servizio. Questa è una delle cose più importanti per me. Se non servo molto bene, allora sono nei guai. Se sbaglio molti primi servizi e inizio i punti con i secondi servizi, è allora che mi trovo in svantaggio nello scambio. Contro altri giocatori, posso manovrare di tanto in tanto. Naturalmente, oltre a questo c’è anche la velocità della palla. È questo l’aspetto più importante. Quando si gioca dalla linea di fondo, la sua palla è molto veloce. Ha un sacco di rotazione sia dal lato del dritto che da quello del rovescio“.

“È molto più facile dettare il gioco se si mettono a segno i primi servizi. Sono arrivato al punto in cui forse stavo cercando di servire un po’ troppo forte perché sentivo che stava prendendo il sopravvento sui miei servizi. Forse ho iniziato a spingere un po’ di più e ho perso un po’ di ritmo. Sto andando nella direzione giusta. Penso che il livello del primo set sia stato molto buono. Ho avuto le mie occasioni. All’inizio del set ho avuto uno 0-40 che avrebbe potuto darmi un po’ di margine. Chissà cosa sarebbe potuto succedere. Ma torniamo al punto di partenza. Sì, è ora di iniziare una nuova stagione“.

D. E rispetto agli altri?

Alex de Minaur: “Penso che ci sia una pressione più costante. È questa la caratteristica principale di Jannik. Molto spesso mi sembra che con Jannik si possa entrare in una sorta di effetto valanga. Dopo un break, arriva il secondo e all’improvviso ti ritrovi a dare il massimo per evitare un potenziale bagel o un 6-1. Ciò è dovuto principalmente alla sua ottima capacità di risposta e al suo servizio in questo momento. Il suo servizio sotto pressione nei punti importanti è stato eccezionale. Probabilmente non sono il primo giocatore questa settimana a dirlo. È stato davvero impressionante da parte sua“.