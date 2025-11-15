ATP Finals LIVE: Sinner avanti un set su De Minaur: 7-5

Sono rimasti quattro tennisti a contendersi il ruolo di “maestro” alle Nitto ATP Finals di Torino. Nella prima semifinale Jannik Sinner e Alex de Minaur si incontrano per la tredicesima volta nella loro carriera professionistica. Riuscirà l’australiano questa volta a fare ciò che non gli è riuscito nelle precedenti 12 occasioni, ovvero uscire dal campo vittorioso?

Sinner dilaga: 3-0 “pesante” Sinner ha rotto gli argini ed è ormai lanciato verso la terza finale consecutiva alle Nitto ATP Finals.

Sinner 2-0 Il parziale per Sinner si allunga a 14-3. L’azzurro saldamente in controllo del match

Break Sinner: 1-0 Jannik Sinner strappa subito il servizio a De Minaur in apertura di set. Dal 5-5 40-40, il parziale in favore dell’altoatesino è di 10 punti a 2.

Primo set Sinner: 7-5! Jannik Sinner tiene il servizio a 15 e chiude il primo parziale giocato ottimamente da entrambi i protagonisti. Ben un’ora e sei minuti per il primo set

Break Sinner! 6-5 La terza palla break dell’unidicesimo game è quella buona per Sinner: un 1-2 di rovescio lo manda a servire per il primo set dopo 62 minuti di gioco

De Minaur 5-4 Nel nono game De Minaur deve annullare un’altra palla break (da 40-0), ma lo fa con grande autorità con uno schema “prima di servizio + diritto”. Match ancora equilibratissimo, Sinner prova a staccarsi ma non riesce a trovare lo spunto giusto.

De Minaur 4-3 Altre due palle break per Sinner se ne vanno, questa volta con due errori di diritto. Ritmo ancora più alto, Sinner sembra stia per agguantare il controllo della partita, ma De Minaur resiste

De Minaur 3-2 Il match si incanala sulla regola dei servizi dopo gli scossoni iniziali. L’australiano finora regge benissimo il campo.

De Minaur 2-1 Sinner deve rimontare da 0-40 nel secondo game contro un De Minaur decisissimo ad anticipare tutti gli scambi.

De Minaur 1-0 Sinner vince il sorteggio e sceglie di rispondere, procurandosi subito due palle break sul 15-40. Ma De Minaur gioca i due punti con grande risolutezza e tiene il servizio