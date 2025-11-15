ATP

ATP Finals LIVE: Sinner avanti un set su De Minaur: 7-5

Segui con noi la prima semifinale delle Nitto ATP Finals. Jannik Sinner e Alex de Minaur si reincontrano pochi giorni dopo la loro ultima sfida

Di Redazione
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner – ATP Finals 2025 (foto: Francesca Micheli)

Sono rimasti quattro tennisti a contendersi il ruolo di “maestro” alle Nitto ATP Finals di Torino. Nella prima semifinale Jannik Sinner e Alex de Minaur si incontrano per la tredicesima volta nella loro carriera professionistica. Riuscirà l’australiano questa volta a fare ciò che non gli è riuscito nelle precedenti 12 occasioni, ovvero uscire dal campo vittorioso?

Sinner dilaga: 3-0 “pesante”Sinner 2-0Break Sinner: 1-0Primo set Sinner: 7-5!Break Sinner! 6-5De Minaur 5-4De Minaur 4-3De Minaur 3-2De Minaur 2-1De Minaur 1-0Sinner e De Minaur in campo
6 min ago15/11/2025 16:04

Sinner dilaga: 3-0 “pesante”

Sinner ha rotto gli argini ed è ormai lanciato verso la terza finale consecutiva alle Nitto ATP Finals.

11 min ago15/11/2025 15:59

Sinner 2-0

Il parziale per Sinner si allunga a 14-3. L’azzurro saldamente in controllo del match

14 min ago15/11/2025 15:56

Break Sinner: 1-0

Jannik Sinner strappa subito il servizio a De Minaur in apertura di set. Dal 5-5 40-40, il parziale in favore dell’altoatesino è di 10 punti a 2.

23 min ago15/11/2025 15:47

Primo set Sinner: 7-5!

Jannik Sinner tiene il servizio a 15 e chiude il primo parziale giocato ottimamente da entrambi i protagonisti. Ben un’ora e sei minuti per il primo set

25 min ago15/11/2025 15:44

Break Sinner! 6-5

La terza palla break dell’unidicesimo game è quella buona per Sinner: un 1-2 di rovescio lo manda a servire per il primo set dopo 62 minuti di gioco

36 min ago15/11/2025 15:34

De Minaur 5-4

Nel nono game De Minaur deve annullare un’altra palla break (da 40-0), ma lo fa con grande autorità con uno schema “prima di servizio + diritto”. Match ancora equilibratissimo, Sinner prova a staccarsi ma non riesce a trovare lo spunto giusto.

48 min ago15/11/2025 15:22

De Minaur 4-3

Altre due palle break per Sinner se ne vanno, questa volta con due errori di diritto. Ritmo ancora più alto, Sinner sembra stia per agguantare il controllo della partita, ma De Minaur resiste

1 hr ago15/11/2025 15:09

De Minaur 3-2

Il match si incanala sulla regola dei servizi dopo gli scossoni iniziali. L’australiano finora regge benissimo il campo.

1 hr 10 min ago15/11/2025 15:00

De Minaur 2-1

Sinner deve rimontare da 0-40 nel secondo game contro un De Minaur decisissimo ad anticipare tutti gli scambi.

1 hr 19 min ago15/11/2025 14:51

De Minaur 1-0

Sinner vince il sorteggio e sceglie di rispondere, procurandosi subito due palle break sul 15-40. Ma De Minaur gioca i due punti con grande risolutezza e tiene il servizio

2 hr 34 min ago15/11/2025 14:36

Sinner e De Minaur in campo

Alla Inalpi Arena di Torino sta per iniziare la prima semifinale

