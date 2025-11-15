ATP Finals, Sinner: “Stagione incredibile anche senza quei tre mesi. Passo in avanti rispetto al 2024”

Jannik Sinner è in finale alle Nitto ATP Finals 2025. L’azzurro ha rifilato un 7-5 6-2 ad Alex de Minaur, che ancora una volta – la 13^ in carriera in altrettanti head-to-head, si è arreso al n° 2 del mondo. L’altoatesino, nell’attesa di conoscere il prossimo avversario che verrà fuori dalla sfida tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Ecco, dunque, le sue parole.

ATP Finals, Sinner: “Non sto pensando più ai tre mesi di stop”

D: Cos’è successo sul 6-5 nel primo set?

Jannik Sinner: “Ho avuto qualche occasione di break nel primo game e anche durante il set. Stava giocando molto bene, poi quando ho fatto break questo mi ha dato fiducia. Poi diventa facile servire, diventa facile girare intorno alla palla. L’inizio del set è molto importante, sono molto felice per aver vinto questo match difficile”.

Ubaldo Scanagatta: Quando dici che ogni partita può avere un risultato diverso rispetto alla vittoria lo dici per convincere te stesso o per dirlo a noi?

Jannik Sinner: “Onestamente non so neanche cosa risponderti qua. Mi fai delle domande che … Un po’ di anni fa ero in una situazione in cui non vincevo mai co Medvedev. Quando trovi la chiave con un giocatore può funzionare forse per una, o per due, o per tre, ma non sai mai. Quindi devi essere sempre pronto. io vado in campo perché voglio dare il 100% di oggi. Se oggi sto al 100% do il 100%, se sto all’80% do tutto quello che ho. Il livello di fiducia cambia da una giornata all’altra, qualsiasi partita è importantissima, soprattutto a fine anno“.

D: Prima quando vincevi sceglievi di servire, ora scegli di rspondere. C’è un perché?

Jannik Sinner: “Non c’è un perché, dipende dai giocatori e da come sono messo nella giornata. A volte ci può stare che comincio a servire perché così quando vai a servire ti trovi sopra neol punteggio, ma dipende dai giocatori”.

D: In questo 2025 hai fatto quattro finali Slam e nel Master. C’è rammarico per i tre mesi persi?

Jannik Sinner: “Non possiamo sapere cosa sarebbe successo in quei tre mesi, ma non ci sto pensando più. La stagione è stata incredibile anche senza i tre mesi. Tutte le cose succedono perché c’è un piccolo perché. A Parigi l’ho persa come l’ho persa, ma forse per questo ho vinto Wimbledon. Sono contento di essere in questa posizione e finire con un’altra finale è bellissimo. Sono super contento”.

D: Abbiamo notato che ti sei coperto più volte la testa con l’asciugamano. Come stai?

Jannik Sinner: “Sto bene, a volte lo faccio per un po’ di concentrazione. C’è sempre tanto movimento, tanto casino in campo”.

D: Che Sinner sarà rispetto alle due finali precedenti? Verrà qualche familiare?

Jannik Sinner: “C’era qui mio fratello. Mamma e papà non vengono perché hanno da fare qualcosa a casa evidentemente di più improtante. Per noi giocatori che giochiamo tutto l’anno è difficile dire come giocheremo le finali successive. Ho fatto un grande passo in avanti rispetto all’anno scorso. Gioco meglio tutto, ma questo è il mio giudizio personale. Spero che domani sarà una bella finale di livello alto, con due giocatori in forma“.