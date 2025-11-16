ATP

Ancora Sinner contro Alcaraz, per il titolo alle ATP Finals

Semifinali a senso unico. Fra i primi due del mondo e gli altri c’è un abisso. Giocano in 128 negli slam, in 8 alle ATP Finals ma in finale ci sono sempre loro due

