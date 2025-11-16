Video

ATP Finals, Scanagatta: “Sinner il Maestro dei Maestri senza perdere un set a Torino in due anni” [VIDEO]

Il video-commento del Direttore sulla vittoria di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale delle Nitto ATP Finals

Jannik Sinner ha vinto le Nitto ATP Finals battendo Carlos Alcaraz in finale. Un trionfo che bissa quello dello scorso anno, ancora senza perdere set. Il direttore Ubaldo Scanagatta commenta il match di gran livello disputato dai due fenomeni.

20”: vittoria senza cedere set come l’anno scorso, l’ultimo a riuscirci Ivan Lendl nel 1986.
1’38”: Alcaraz arriva a set point sul servizio di Sinner.
2’44”: i due pallonetti straordinari del tie-break.
3’40”: Sinner subisce il primo (e unico) break del torneo.
5’28”: bellissima vittoria, Jannik meritava di chiudere l’anno così.

