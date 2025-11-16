ATP

Scanagatta a Radio Sportiva: “Bastava trasformare uno dei tre match point di Parigi e Sinner sarebbe stato n. 1” [AUDIO]

Ascolta l'intervento di Ubaldo Scanagatta su Radio Sportiva a commento della vittoria di Jannik Sinner su Alex de Minaur in semifinale delle Nitto ATP Finals

Di Redazione

📣 Guarda le ATP Finals in streaming su NOW! 

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Finals, Alcaraz: “Sinner favorito, anche se io non voglio crederci…”
Interviste
ATP Finals, Auger-Aliassime: “Credo ancora di poter diventare n° 1 e vincere uno Slam”
Interviste
ATP Finals, a Torino l’ultimo atto dei sogni: sesta finale Sinner-Alcaraz nel 2025
ATP
ATP Finals LIVE: Alcaraz doma Auger-Aliassime e raggiunge Sinner nella loro sesta finale del 2025
ATP