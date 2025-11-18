Christopher Eubanks annuncia il ritiro dal tennis: “Non riesco a esprimere a parole quanto sono stato fortunato”

L’americano Christopher Eubanks ha annunciato, a 29 anni, il ritiro dal tennis giocato. Ad annunciarlo lo stesso giocatore con un toccante posto sui suoi account social.

“Se aveste detto a quel ragazzino del Southside di Atlanta che avrebbe raggiunto tutto ciò che poi ha fatto, non vi avrebbe mai creduto. Due volte Giocatore dell’Anno della ACC? Sì, certo. Quarti di finale a Wimbledon? Impossibile. Un olimpionico? Inimmaginabile”, ha esordito Eubanks nel suo post.

Chris Eubanks announces his retirement from professional tennis:



“If you had told this little boy from the Southside of Atlanta that he would've accomplished all that he did, he wouldn't believe you. 2 Time ACC Player of the Year? Yeah right. Wimbledon Quarter-finalist? No… pic.twitter.com/CUb79EwYrG — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 17, 2025

Una carriera la sua che quest’anno ha compiuto dieci anni; tanto è passato dal quel 2015, dove proprio all’ ATP 250 di Atlanta, la città dove è nato e cresciuto, ha giocato la sua prima partita nel circuito maggiore. Due anni più tardi è arrivato, sempre ad Atlanta, il suo primo successo ATP. L’anno della svolta fu il 2023: prima con una corsa entusiasmante fino ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Successivamente ha vinto il suo primo – e unico – titolo ATP a Maiorca sull’erba; e sempre sull’erba si è spinto fino ai quarti a Wimbledon, dove ha suscitato l’interesse di appassionati e addetti ai lavori. E grazie alla cavalcata londinese raggiunse il suo best ranking al numero 29 del mondo.

Il nome di Eubanks è stato recentemente associato anche a Jannik Sinner; l’americano si era infatti schierato in favore del n.1 italiano in merito al caso Clostebol, affermando di aver studiato a fondo il rapporto sul caso in questione. A tal proposito lo statunitense ha rivelato quanto segue in un podcast in cui è stato ospite: “Volevo prepararmi nel caso in cui a me, come giocatore attuale, fosse stato chiesto di parlarne. E così mi sono assunto la responsabilità di leggere tutte le 33 pagine del rapporto. Ho dovuto rileggere alcuni passaggi più volte per cercare di capirne il significato”.

“Mi è stata data l’opportunità di viaggiare in tutto il mondo e di creare relazioni incredibili, tutto realizzando il sogno di una vita di giocare nel tennis professionistico. Non riesco a esprimere a parole quanto sono stato fortunato. È assolutamente la fine?! Difficile a dirsi con certezza ma se lo è, WHOOPTY DOO!!! È stata una corsa incredibile”, ha affermato l’americano in chiusura del suo post.